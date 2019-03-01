بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

أكد الدكتور كرم البحار، رئيس قسم العظام بمستشفى زفتى العام والمشرف العام على حملة "100 مليون صحة"، أن المستشفى شهدت إقبالًا متوسطًا من المواطنين لإجراء الفحص الشامل بالمستشفى، ضمن الحملة في أولى أيام انطلاقها بالمحافظة، لافتًا إلى أن حسن الاستقبال ومعاملة المواطنين كانا أهم ما يميز الفرق التى تعاملت مع الجمهور اليوم الجمعة.



وقال إن لجان من مديرية الصحة تناوبت فى الحضور على مدار اليوم حتى تتأكد من حسن سير العملية، ومتابعة تنفيذ الخدمة كما ينبغى أن تكون من قبل فرق العمل.



فيما أكد الدكتور محمد الجوهرى مدير عام مستشفى زفتى العام، أن إقبال المواطنيين فى اليوم الأول جاء متوسطًا بسبب العطلة الأسبوعية، موضحًا أن جميع إمكانيات المستشفى مُسخرة من أجل الحملة وحتى تخرج على أكمل وجه.



كما أكد مراجعة كل ما يدور أولًا بأول مع كامل الفرق داخل وخارج المستشفى، لافتًا إلى أن المستشفى هى المكان الأهم والأكبر طبيًا داخل مركز ومدينة زفتى ولذك فهى ترحب بالجميع من أجل إجراء كافة الفحوصات فى سهولة ويسر.



كانت محافظة الغربية شهدت انطلاق مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" صباح اليوم الجمعة، وتفقد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، المستشفيات الجامعية للاطمئان على سير العمل بالمستشفيات واستعدادها التام للبدء بإجراء المسح الشامل على المواطنين لاكتشاف أمراض فيروس سى والسكري وضغط الدم من خلال مراكز الفحص بالمستشفيات.



وأكد الدكتور مجدى سبع، أن الجامعة وفرت 36 فريقًا مسحيًا منهم 16 ثابتًا بالمستشفى التعليمى العالمى ومجمع الكليات بسبرباى، بالإضافة إلى 20 فريقًا متحركًا لتغطية تكدس المواطنين على أحد النقاط لتحقيق أعلى درجات الالتزام بسرعة إتمام المسح الطبي.