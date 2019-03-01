اجتماع مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور.. الخميس

صرح أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، بأن الاجتماع الدوري الشهري لمجلس النقابة العامة سيعقد الخميس المقبل، الموافق 7 مارس، بمقر النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة على الساحة النقابية، ويتخذ القرارات التي تأتي في مصلحة الجمعية العمومية للمحامين.



يذكر أن النقابة العامة للمحامين كانت أجلت اجتماعها الدوري الشهري، الذي كان من المقرر عقده الخميس الأول من شهر فبراير، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها التصديق على قرارات العلاج، واستخراج البطاقة العلاجية المميكنة، إلى جانب تجديد القيد.



وكان أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، صرح بأن الاجتماع سيناقش صياغة قرار العلاج، واستخراج البطاقة العلاجية المميكنة، وحوارا مع المحامين بخصوص تجديد اشتراك ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن وجهة النظر، التي استقرت لدى الكثير من المحامين، هى أن من يحمل بطاقة عضوية ٢٠١٨ سيحمل بالتبعية بطاقة عضوية ٢٠١٩، وهذا غير صحيح في شق منه، حيث إن الذين أعيد قيدهم، أو تم نقلهم وإعادتهم، ملزمون بتقديم أعمال لعام ٢٠١٩.