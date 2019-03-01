"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

نظمت مؤسسة "معًا للتنمية" بسوهاج، بالشراكة مع بيت العيلة "الأزهر والكنيسة" وعدد من الجمعيات المحلية، قافلة طبية شاملة بمقر الوحدة الصحية بقرية الغريزات، وشملت عددًا من التخصصات منها "الباطنة والعظام والأطفال والرمد والأنف والأذن"، بمشاركة عدد من أشهر أطباء المحافظة في جميع التخصصات.



وأكدت الدكتورة هايدى جمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن القافلة تأتي في إطار التكامل المجتمعي من أجل إتاحة الخدمات الطبية وتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، وذلك برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه تم الكشف وصرف العلاج لـ٧٩٨ مريضا بالمجان وتقديم الرعاية الصحية لهم.



ومن جانبها قالت الدكتورة كاترين يوسف مسئول اللجنة الطبية والقوافل بالمؤسسة، إن القافلة الطبية حظت بمشاركة أكبر عدد من الأطباء المتطوعين فى التخصصات المختلفة ما سمح بزيادة عدد المستفيدين بما يتناسب مع الغريزات كقرية ذو كثافة سكانية مرتفعة، مشيدة بروح الفريق والإدارة القوية للمؤسسة.



كان ذلك بحضور الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، والقمص مكسيموس عزيز، والقس برسوم عطية راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالغريزات، وعلاء زيدان أمين عام بيت العائلة بالأزهر الشريف، وحازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ولمياء مبارك منسق القوافل بمديرية الصحة بسوهاج.