القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
محافظات
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:39 م

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

معًا للتنمية تنظم
محمود عبد العال
dostor.org/2536542

نظمت مؤسسة "معًا للتنمية" بسوهاج، بالشراكة مع بيت العيلة "الأزهر والكنيسة" وعدد من الجمعيات المحلية، قافلة طبية شاملة بمقر الوحدة الصحية بقرية الغريزات، وشملت عددًا من التخصصات منها "الباطنة والعظام والأطفال والرمد والأنف والأذن"، بمشاركة عدد من أشهر أطباء المحافظة في جميع التخصصات.

وأكدت الدكتورة هايدى جمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن القافلة تأتي في إطار التكامل المجتمعي من أجل إتاحة الخدمات الطبية وتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، وذلك برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه تم الكشف وصرف العلاج لـ٧٩٨ مريضا بالمجان وتقديم الرعاية الصحية لهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة كاترين يوسف مسئول اللجنة الطبية والقوافل بالمؤسسة، إن القافلة الطبية حظت بمشاركة أكبر عدد من الأطباء المتطوعين فى التخصصات المختلفة ما سمح بزيادة عدد المستفيدين بما يتناسب مع الغريزات كقرية ذو كثافة سكانية مرتفعة، مشيدة بروح الفريق والإدارة القوية للمؤسسة.

كان ذلك بحضور الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، والقمص مكسيموس عزيز، والقس برسوم عطية راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالغريزات، وعلاء زيدان أمين عام بيت العائلة بالأزهر الشريف، وحازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ولمياء مبارك منسق القوافل بمديرية الصحة بسوهاج.

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج
"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج
"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج
"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 3 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ 3 شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ 3 شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الآن

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

تشييع جنازة "وسام حنفي" ضحية حادث محطة مصر في الإسكندرية (صور)

"التموين": 7 شركات ومضارب تستلم الأرز الصيني لتعبئته بسعر 9 جنيهات

محافظ القاهرة: وضع شاشات عرض بالأحياء خلال البطولة الإفريقية

ads
الأكثر قراءة

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

ألبومات الصور

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

ضبط عاطل احتجز طفل داخل حجرة مهجورة في الغربية

محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد"

رياضة

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

الجزيرة يقسو على عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

ads
كشكول

الدقهلية الأزهرية الأول والغربية الثاني ببطولة الجمباز إبتدائي فتيات

مد فترة التسجيل لمشروع أولمبياد الطفل المصري

غداً.. «شوقي» و«الخشت» يشهدان تحضيرية مؤتمر التعليم في مصر

عين شمس تنفي وفاة مصابين محطة مصر بمستشفايتها

محافظ الإسماعيلية والقنصل الصينى يفتتحان معرضًا بجامعة قناة السويس

الأمصار

"جمعة المرأة الفلسطينية" عنوان مسيرة العودة الأسبوع المقبل

الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

الصحة بغزة: 9 اصابات على الحدود و"حماس": نحن أمام إرادة شعبية صلبة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

إنتاج أول قطرة عيون مصرية أحادية الجرعة بدون مواد حافظة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎