الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي بمقديشو

أدانت جامعة الدول العربية، وبشدة، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو.



وتقدم أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة، بخالص تعازيه للصومال قيادة وحكومة وشعبا، في الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء الآثم.



وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبوالغيط جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة الكامل بالوقوف بجانب الحكومة الصومالية في حربها ضد الإرهاب والقضاء على التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.



وكانت الشرطة الصومالية أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية في شارع مكة المكرمة وسط العاصمة مقديشيو أمس، إلى 29 قتيلا و80 جريحا.