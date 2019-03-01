الكويت تدعو لتدعيم التبادل التجاري بين دول "التعاون الإسلامي"

دعت دولة الكويت تدعيم جهود زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، أن دول منظمة التعاون الإسلامي تحتاج إلى مزيد من الجهود لتدعيم التبادل التجاري والاقتصادي، تحقيقًا لتكامل فاعل يكون أساسًا لقوة اقتصادية تلعب دورًا بارزًا في عالم متقلب اقتصاديًا، وفقًا لوكالة "كونا".



جاءت تصريحات الخالد خلال اجتماع الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات.



وأكد الخالد، أن الكويت حريصة على رفع المعاناة عن كاهل المنكوبين في الأمة الاسلامية والدفع بحلول سلمية لكل القضايا المطروحة أمام منظمة التعاون الإسلامي.