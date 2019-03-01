الدولار يتحول للارتفاع عالميًا في تعاملات متقلبة

تواصلت التقلبات في أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.



وكانت العملة الأمريكية تنازلت عن كل مكاسبها في وقت سابق من التعاملات بعد أن حققت تعافيًا ملحوظًا بدعم تباطؤ النمو الاقتصادي الذي جاء أقل من التوقعات، إضافة إلى بيانات اليوم أظهرت صعودًا قويًا للدخل الشخصي خلال ديسمبر الماضي رغم الهبوط الحاد للإنفاق.



لكن الدولار فقد كل مكاسبه بعد بيانات أخرى أظهرت هبوطًا قويًا للنشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، وتراجع ثقة المستهلكين بأكثر من التوقعات وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1372 دولار، فيما صعد أمام الين بنحو 0.5% عند 111.94 ين.