الذهب يعمق خسائره لـ14 دولارًا

عمقت أسعار الذهب خسائرها لنحو 14 دولارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين، مع صعود الدولار عقب بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.



وتأثر المعدن النفيس سلبًا بارتفاع الدولار الأمريكي في تعاملات اتسمت بالتقلب الملحوظ اليوم، بعد بيانات اقتصادية في أكبر اقتصاد في العالم.



وكشفت بيانات رسمية اليوم تراجع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2009 خلال شهر ديسمبر الماضي، بينما زاد الدخل الشخصي بوتيرة قوية خلال نفس الفترة.



وبحلول الساعة 5:02 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.03% إلى 1302.50 دولار للأوقية، فاقدًا 13.60 دولار.