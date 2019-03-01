"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

أهابت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بالمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية السودان الشقيقة الالتزام بالتعليمات الجديدة التي استحدثتها السلطات السودانية.



وذكرت وزارة الخارجية أن هذه التعليمات تحظر بشكل تام التعامل بالنقد الأجنبي بيعًا أو شراء خارج القنوات الرسمية؛ وحمل أكثر من 3000 (ثلاثة آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوى أو بحري أو أي معبر برى؛ وحمل وحيازة ما يزيد على 150 (مائة وخمسين جرام ذهب مشغول) لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوى أو بحري أو معبر برى.



كما تحظر، أيضا، حمل وحيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيًا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.



ونصت القرارات الصادرة على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أيًا من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لأية عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، وهي السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية؛ مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه؛ ومصادرة أية وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.