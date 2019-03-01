"ليفت" تعلن أدائها المالى فى 2018 استعدادًا للطرح العام لأسهمها

أعلنت شركة ليفت تفاصيل أدائها المالي عن العام الماضي، في إطار السعي للاكتتاب العام لأسهمها.



وذكرت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع النقل التشاركي، اليوم الجمعة، أنها حققت زيادة في الإيرادات لتسجل 2.2 مليار دولار في عام 2018، مقابل 1.1 مليار دولار في 2017.



لكن البيانات المرسلة إلى هيئة البورصات الأمريكية، كشفت عن أن الشركة المنافسة لأوبر سجلت خسائر بقيمة 911.3 مليون دولار في 2018، مقابل خسارة 688.3 مليون دولار في العام السابق له.



وتسعى شركة ليفت لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة منتظرة في أوساط المستثمرين الأمريكيين.



وقالت الشركة إن عدد السائقين العاملين لديها بلغ 1.9 مليون سائق في عام 2018، بينما بلغ عدد الركاب 30.7 مليون شخص في نفس الفترة.