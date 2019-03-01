الأسهم الأووربية ترتفع بالختام وتسجل مكاسب أسبوعية

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات الأسهم الأوروبية في أولى جلسات مارس الجاري عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع بيانات اقتصادية وتطورات البريكست.



وتمكنت البورصات الأوروبية من حصد مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الذي تنتهي جلساته اليوم في حين فشل المؤشر البريطاني منفردًا في الارتفاع على الصعيد الأسبوعي.



وفيما يتعلق بتطورات البريكست، فإن وزير البيئة البريطاني تقدم باستقالته من الحكومة أمس نتيجة قرار رئيس الوزراء تريزا ماي بالسماح بتأجيل موعد البريكست حال رفض أعضاء البرلمان في دعم صفقتها المعدلة.



كما أن زعيم حزب العمل البريطاني أعلن عزمه لدعم استفتاء جديد للبريكست "لكي نمنع تنفيذ بريكست مدمر أو خيار تنفيذه دون اتفاق".



وبحسب بيانات اقتصادية في منطقة اليورو، فإن النشاط الصناعي سجل أول انكماش منذ عام 2013 في حين ارتفع معدل التضخم وسط استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في نحو عقد من الزمان.



وكشفت بيانات أخرى أن مبيعات التجزئة في ألمانيا زادت بأعلى وتيرة منذ أكتوبر 2016 في يناير الماضي بنحو 3.3%.