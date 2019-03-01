60 شركة مصرية تشارك بمعرض الاقتصاد والاستثمار بالعراق

يعقد بالعاصمة العراقية، 31 مارس الجاري مؤتمر الاقتصاد والاستثمار في العراق الذي تشارك به نحو 60 من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البناء، تحت رعاية وزارة التجارة العراقية.



وقال حيدر نوري الملحق التجاري في السفارة العراقية بمصر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المؤتمر الذي يعد بمثابة نافذة للشركات المصرية للتعرف على فرص الاستثمار والعمل بمجال إعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن كلفة عملية إعادة إعمار العراق خلال السنوات القادمة تحتاج 88 مليار دولار.



وأوضح أن لجنة من وزارة التجارة العراقية تشرف على المؤتمر، فيما يشارك به من الجانب العراقي، هيئة الاستثمار العراقية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، واتحاد رجال الأعمال العراقي، وغيرها من الاتحادات المعنية العراقية.



على صعيد آخر، أشار المحلق التجاري العراقي إلى أنه افتتح أمس في مدينة النجف العراقية معرضًا للمنتجات المصرية، ويستمر حتى 7 مارس.



ولفت إلى أنه خلال الثلث الأول من شهر مارس، سيتم افتتاح معرض مماثل للمنتجات المصرية في الأنبار غرب العراق، مشيرا إلى أن هذا أول معرض من نوعه يقام في هذه المحافظة التي كانت محتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وتعرضت لتخريب كبير من قبل التنظيم.



وقال إنه بعد ذلك سيقام معرضًا مماثلًا في مدينة أربيل بشمال العراق خلال شهر أبريل القادم، يليه معرض آخر في البصرة بجنوب العراق.