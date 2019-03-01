القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
اقتصاد
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:27 م

60 شركة مصرية تشارك بمعرض الاقتصاد والاستثمار بالعراق

حيدر نوري الملحق
حيدر نوري الملحق التجاري في السفارة العراقية بمصر
أ ش أ
dostor.org/2536533

يعقد بالعاصمة العراقية، 31 مارس الجاري مؤتمر الاقتصاد والاستثمار في العراق الذي تشارك به نحو 60 من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البناء، تحت رعاية وزارة التجارة العراقية.

وقال حيدر نوري الملحق التجاري في السفارة العراقية بمصر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المؤتمر الذي يعد بمثابة نافذة للشركات المصرية للتعرف على فرص الاستثمار والعمل بمجال إعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن كلفة عملية إعادة إعمار العراق خلال السنوات القادمة تحتاج 88 مليار دولار.

وأوضح أن لجنة من وزارة التجارة العراقية تشرف على المؤتمر، فيما يشارك به من الجانب العراقي، هيئة الاستثمار العراقية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، واتحاد رجال الأعمال العراقي، وغيرها من الاتحادات المعنية العراقية.

على صعيد آخر، أشار المحلق التجاري العراقي إلى أنه افتتح أمس في مدينة النجف العراقية معرضًا للمنتجات المصرية، ويستمر حتى 7 مارس.

ولفت إلى أنه خلال الثلث الأول من شهر مارس، سيتم افتتاح معرض مماثل للمنتجات المصرية في الأنبار غرب العراق، مشيرا إلى أن هذا أول معرض من نوعه يقام في هذه المحافظة التي كانت محتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وتعرضت لتخريب كبير من قبل التنظيم.

وقال إنه بعد ذلك سيقام معرضًا مماثلًا في مدينة أربيل بشمال العراق خلال شهر أبريل القادم، يليه معرض آخر في البصرة بجنوب العراق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

تشييع جنازة "وسام حنفي" ضحية حادث محطة مصر في الإسكندرية (صور)

"التموين": 7 شركات ومضارب تستلم الأرز الصيني لتعبئته بسعر 9 جنيهات

محافظ القاهرة: وضع شاشات عرض بالأحياء خلال البطولة الإفريقية

ads
الأكثر قراءة

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

ألبومات الصور

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

ضبط عاطل احتجز طفل داخل حجرة مهجورة في الغربية

محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد"

رياضة

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

الجزيرة يقسو على عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

ads
كشكول

الدقهلية الأزهرية الأول والغربية الثاني ببطولة الجمباز إبتدائي فتيات

مد فترة التسجيل لمشروع أولمبياد الطفل المصري

غداً.. «شوقي» و«الخشت» يشهدان تحضيرية مؤتمر التعليم في مصر

عين شمس تنفي وفاة مصابين محطة مصر بمستشفايتها

محافظ الإسماعيلية والقنصل الصينى يفتتحان معرضًا بجامعة قناة السويس

الأمصار

"جمعة المرأة الفلسطينية" عنوان مسيرة العودة الأسبوع المقبل

الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

الصحة بغزة: 9 اصابات على الحدود و"حماس": نحن أمام إرادة شعبية صلبة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

الصحة

إنتاج أول قطرة عيون مصرية أحادية الجرعة بدون مواد حافظة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎