النائب نافع هيكل: الجماعة الإرهابية تلعب على آلام المصريين

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن جماعة الإخوان تلعب على آلام المصريين ومشاعرهم وتقوم باجتزاء خطابات للقيادة السياسية من أجل خلق موضوعات وقصص هي بمثابة خطوات الشيطان لتحقيق أهدافهم من تشويه سمعة مصر، مشيرًا إلى أنه يراهن على وعي الشعب لهذا المخطط، لجماعة تتنفس كذبًا.



وأضاف هيكل، أن المصريين أكدوا للعالم كله أن مصر لن ترجع أبدًا للوراء وأنهم يؤيدون ويساندون الرئيس السيسي وجميع سياساته الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الكيانات المعادية للدولة تحاول بكل قوتها بث الشائعات المغرضة في محاولة منها لإجهاض مسارات التقدم والتنمية التي تتحقق على أرض الواقع سواء بمشروعات تنموية ضخمة ستساهم في بناء اقتصاد وطني قوي، أو بإيجاد حل فعلي لأزمة البطالة، وغيرها من الملفات والأزمات التي عملت عليها القيادة السياسية منذ الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية.



وأكد نائب مستقبل وطن، أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من مؤامرات ومخططات ضد مصر لن تفلح، ولن تنال من تماسك وتكاتف المصريين، لأننا في رباط إلى يوم الدين.