سفير مصر بالسويد يبحث مع نائب رئيس البرلمان العلاقات الثنائية

بحث السفير علاء حجازي، سفير مصر لدى السويد، اليوم الجمعة، مع لوتا جونسون فورنافر النائب الثاني لرئيس البرلمان السويدي، الروابط العميقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التقارب الحالي الذي تشهده العلاقات بين مصر والسويد في ظل وجود أرضية مشتركة للتفاهم حول العديد من القضايا والملفات الدولية، وهو ما انعكس على التعاون بين البلدين خلال فترة تزامن عضويتهما في مجلس الأمن.



وتناول اللقاء أيضًا رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والأولويات والأهداف التي تسعى لتحقيقها الرئاسة المصرية.

كما تم استعراض أولويات السياسة الخارجية السويدية خلال الفترة القادمة، والمبادرات المختلفة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.