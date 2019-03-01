مقتل 8 أشخاص في تفجير انتحاري بإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 8 أشخاص جراء تفجير انتحاري استهدف مطعمًا في مدينة إدلب السورية.



وقال المرصد السوري اليوم الجمعة، إن شخصًا فجر نفسه بحزام ناسف، في مطعم فيوجن بحي الضبيط في إدلب، بعد أن فتح النار على من كانوا في المطعم من سلاح خفيف كان بحوزته، حيث قتل في التفجير 6 عناصر من التشكيلات المسلحة وزوجة قيادي للمسلحين وطفل كان برفقتها.



وأشار المرصد السوري إلى أن المطعم يرتاده عادة إرهابيون من جنسيات مختلفة، ينتمون إلى مختلف الجماعات المسلحة الموجودة بالمنطقة.

