القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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محمد عزمي يكتب: مصر بتتكلم إفريقي

محمد عزمي
محمد عزمي
dostor.org/2536529

تسلمت مصر لأول مرة رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ إنشائه في عام 2002 بعد فترة من الأزمات داخل الاتحاد و منها وقف عضوية مصر بالاتحاد في عام 2013 و يأتي هذا تكليلا للجهود المصرية خلال الفترة الماضية في تأسيسوإعادة صياغة العلاقات المصرية الأفريقية من خلال سياسة خارجية مرنة و حاكمة تبنتها القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أيضا من خلال إعادةإحياء الجذور الأفريقية داخل الشعب المصري والشباب بالتحديد و الذي كان من ابرز سماته منتدىشباب العالم الأخير و ما نتج عنه من توصيات تهتم بالشباب الأفريقي والعربي والمصري و تمهد الطريق لاستعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة, و تنظم مصر الشهر القادم ملتقي الشباب العربي الأفريقي لتستضيف مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي هذا الحدث الذي يستهدف تحقيق تواصل فعال و مباشر بين شباب القارة السمراء و الوطن العربي لمناقشة أهم قضايا الشباب و تمكنهم من التعبير عن آراءهم بحرية تامة و شفافية خالصة.

ولكن دعوني اطرح رؤيتي حول رئاسة مصر لهذا الاتحاد القاري من منظور دولي , فبداية من تسلم مصر لرئاسة الاتحاد سوف تتحدث مصر أمام العالم بلسان أفريقي لطرح الرؤية الأفريقية للعالم اجمع بداية من قمة ميونيخ للأمن التي يتحدث فيها السيد الرئيس السيسي كرئيس دوله غير أوروبية لأول مرة في الجلسة العامة للمؤتمر.
ولهذا فان مصر يجب عليهاوضع خارطة طريق من اجل عرض مشكلات القارة السمراء في المحافل الدولية و دعم القضايا الهامة التي تؤرق الشعوب الأفريقية و دعمالتنمية الحقيقية داخل القارة لاستثمار ثرواتها الطبيعية التي من بها الله علي أبناءأفريقيا.
و الطرح المصري الخاص بالشأنالأفريقيأثق انه سيحدث نقلة نوعية و حضارية في منظور العالم لإفريقيا حيث أنها القارة الثانية في ترتيب قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان و للأسف نظرة باقي القارات منذ زمن الاستعمار و ما قبله نظرة غير مرضية لكل المتابعين و شعوب المنطقة أنفسهم و التي نأمل أن تحدث بها مصر التغيير المطلوب و المأمول.
ومن الواضح أن القارة السمراء تشهد تحولات كبيرة و من المنتظر أن تتناول مصر عدة محاور خلال فترة الرئاسة مثل ملف التعليم والصحة والبينية الأساسيةو مكافحة الإرهاب داخل القارة بحثا عن الاستقرار و الازدهار المستدام.
وأخيرا مصر بتتكلم أفريقي والعالم ينصت لها.

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