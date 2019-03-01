ارتفاع مؤشرات الأسهم في المغرب بنهاية جلسة اليوم

أغلقت الأسهم في المغرب مرتفعة في نهاية تداولات يوم الجمعة، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات الأخشاب والورق، المشروبات وشركات الاستثمار وغيرها المالية.



عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي سجل ارتفاع عند 0.24%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم مغرب باي (CS:MAB)، الذي ارتفعت قيمته 5.99% أو 47 نقطة وبلغ سعره 825 عند الإغلاق. في المقابل، سهم أولماس (CS:OULM) واصل ارتفاعه عند 5.94% أو 86 نقطة وأغلق عند سعر 1535، في حين سهم ستوكفيس نورد (CS:SNA) زاد 5.91% أو 0.77 نقطة بسعر 13.79 عند نهاية الجلسة.