اليماني: الحوثي تعيق دخول مواد غذائية تكفي لـ4 ملايين شخص

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن مليشيات الحوثي ترفض تنفيذ بنود اتفاق استكهولم وخاصة فتح الممرات الإنسانية الآمنة لإدخال القمح والمواد الغذائية التي تتراكم في مطاحن البحرالأحمر، مشيرا إلى أن هذه المواد الغذائية تكفي لقرابة أربعة ملايين نسمة من أبناء اليمن.



وقال اليماني -في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت اليوم في أبوظبي-: "إن هذه المواد الغذائية قاربت على الفساد وأعربنا عن استعدادنا لنقلها عبر مناطق الجيش الوطني اليمني وحتى الآن لم نحصل على رد من الأمم المتحدة حول هذا الأمر".



وأكد أن مليشيات الحوثي ترفض السلام وتعيق تنفيذ اتفاقية السويد، داعيا الأمم المتحدة للكشف عن الطرف الذي يقوض عملية السلام في اليمن ويواصل نهب مقدرات الشعب اليمني.



وقال "أمس الخميس انتهى الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار ولا تزال المليشيات ترفض الانسحاب من ميناء الصليف وميناء رأس عيسى دون إبداء أسباب".



وتساءل اليماني عن كيفية تحقيق السلام في اليمن مع وجود طرف يرفض مبدأ الانسحاب ويواصل تعنته.. وأضاف: "أنه لا يمكننا المضي قدما في جولة قادمة في عملية السلام مع وجود طرف يرفض عملية السلام برمتها ويضع دائما العراقيل من أجل عدم تنفيذ بنودها".



وقال "أكدنا أكثر من مرة أن الزخم الذي تحقق في استكهولم ينبغي أن يتواصل ونستفيد منه من أجل المضي قدما في عملية السلام المبني على مرجعية القانون الدولي ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية".



وأضاف "نؤمن بأن الفرصة سانحة للسلام اليوم أكثر من أي وقت مضى إلا أننا نرى في المقابل شريكا يرفض هذا الأمر ويستمر في تحدي المجتمع الدولي علانية".. مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي تستخدم كل يوم لغة وتختلق أعذارا جديدة من أجل عرقلة عملية السلام والهروب من الالتزامات المفروضة عليها.

وطالب المجتمع بتحمل مسؤولياته وإلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ ما تمخض عنه اتفاق السويد.. وقال في هذا الصدد "نحمل المبعوث الأممي المسئولية كاملة ونطالبه بإعلان أن مليشيا الحوثي ترفض تنفيذ بنود الاتفاقية".



وحذر اليماني من أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني استمرار العنف وتدمير مقدرات الشعب اليمني وفقدان الزخم الذي تولد بعد اتفاق استكهولم.

