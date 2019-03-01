أمريكا تفرض عقوبات على عسكريين فنزويليين مقربين من الرئيس مادورو

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات مالية على مسئولين أمنيين وعسكريين فنزويليين مقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، لدورهم في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.



وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- إن منع مادورو وصول الشاحنات والسفن المحملة بمساعدات إنسانية يعكس استغلال نظامه غير الشرعي للتحكم في الفنزويليين الضعفاء.



وأشار إلى أن العقوبات فرضت على عناصر في قوات الأمن التابعة للرئيس مادورو، ردا على العنف القمعي والوفيات المأسوية وإحراق مواد غذائية وأدوية موجهة إلى المحتاجين من الفنزويليين.