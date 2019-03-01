إصابة ضابط وأسرته فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب ضابط وأسرته بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارته في إحدى الترع على طريق "مصر ـ إسكندرية" الزراعي بالقرب من قرية معمل القزاز بدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة تأمين الطرق بالطريق الزراعي مصر إسكندرية بانقلاب سيارة ملاكي رقم "ل ص ج 6317" في إحدى الترع بدائرة كفرالدوار، نتيجة لانفجار إطار السيارة وعدم قدرته في السيطرة عليها.



وأسفر الحادث عن إصابة "محمود ا م ن" 41 سنة ضابط قوات مسلحة، بجروح بالوجه أسفل العين اليسري، و"ايمان ع ح" 35 سنة صيدلانية زوجة الأول كدمة بالظهر، و"أحمد م ا" 11 سنة كدمات و"أسامة م ا" 9 سنوات كدمات، وطفلة 4 سنوات كدمات.



وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفرالدوار لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.