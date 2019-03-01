بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية بحى سخا فى كفر الشيخ

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية مجانية فى جميع التخصصات بمدرسة سخا الابتدائية بحي سخا أمانة بندر كفرالشيخ وذلك فى إطار المبادرات والفعاليات التى يقوم بها الحزب فى جميع المحافظات.



وقال الدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيرى بكفرالشيخ إن القافلة أجرت الكشف الطبى والتحاليل على ٣٥٠ حالة من أبناء حي سخا وأبوطبل والحمراوى وتم صرف أدوية مجانية للمرضى بالإضافة إلى إجراء التحاليل للمتبرعين بالدم حيث تواجدت سيارة للتبرع بالدم بجوار مكان عمل القافلة.



ويأتى ذلك فى إطار مساندة فى الاهتمام بقطاع الصحة باعتبارها الحافز الأول لزيادة العمل والإنتاج وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى محافظات الجمهورية.