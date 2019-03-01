السعودية تدين الهجومين اللذين وقعا في العراق والصومال

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بشدة الهجومين اللذين وقعا في مدينة الموصل العراقية والعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية -وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس- التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ووقوفها إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي العراق والصومال الشقيقتين، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.



وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت، أمس، مقتل مدني وإصابة 13 آخرين إثر تفجير سيارة مفخخة في مدينة الموصل، فيما لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو.