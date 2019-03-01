الدولار يتنازل عن مكاسبه أمام العملات الرئيسية

فشل الدولار الأمريكي في الحفاظ على مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهًا لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 0.3% بعد إعلان عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.



وكانت العملة الأمريكية قد حققت تعافيًا ملحوظًا في وقت سابق من التعاملات بدعم تباطؤ النمو الاقتصادي الذي جاء أقل من التوقعات، بالإضافة إلى بيانات اليوم أظهرت صعود قوي للدخل الشخصي خلال ديسمبر الماضي رغم الهبوط الحاد للإنفاق.



لكن الدولار فقد كل مكاسبه بعد بيانات أخرى أظهرت هبوطًا قويًا للنشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، وتراجع ثقة المستهلكين بأكثر من التوقعات.



وبحلول الساعة 3:34 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1% مُسجلًا 1.1388دولار، فيما صعد أمام الين بنحو 0.3% عند 111.75 ين.