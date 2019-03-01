السفير المصرى بالصين يشارك فى مراسم رفع علم مكتب الاتحاد الإفريقى

شارك أسامة المجدوب سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين اليوم الجمعة، في مراسم رفع علم مكتب الاتحاد الإفريقي، والذي تم تدشينه لأول مرة في العاصمة الصينية بكين.



شارك المجدوب في الفعالية بصفته سفير دولة رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى ممثل مكتب الاتحاد الإفريقي، وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي في بكين، فضلًا عن السفراء عمداء المجموعات الأفارقة الخمس.



وأشار السفير خلال الفعالية إلى أهمية دور مكتب الاتحاد الإفريقي في تعزيز التعاون بين الجانب الصيني والدول الإفريقية، كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية خلال العام الجاري الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء.