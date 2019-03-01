التعاون الإسلامي تدين التفجير الانتحاري في أحد فنادق مقديشو

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، عملية التفجير الانتحارية التي نفذها أحد الإرهابيين أمام فندق كبير في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، إضافة إلى اقتحام مقاتلين أحد المطاعم، وأسفر الحادثان عن مقتل العشرات.



وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسالمي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعازيه إلى حكومة الصومال وذوي الضحايا في الحادثين، مؤكدًا في الوقت ذاته على وقوف المنظمة ودعمها التام للجهود المتواصلة للصومال لتحقيق الاستقرار والسلام بما يخدم مصالح الشعب الصومالي.