ارتفاع حاد لعوائد السندات الحكومية البريطانية مع مخاوف بريكست

تتجه الديون السيادية البريطانية إلى تسجيل أكبر موجة بيعية منذ خريف 2017 خلال الأسبوع الجاري، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات البريكست بدون صفقة والتحول الأوسع بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن.



وبحسب بيانات شركة "ريفنيتيف" التي نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الجمعة، فإن العائد على سندات الحكومة البريطانية لآجل 10 سنوات ارتفع بمقدار 16.4 نقطة أساس خلال الفترة بين نهاية تداولات الأسبوع الماضي وحتى منتصف تعاملات اليوم.



ولم تشهد العوائد، والتي تتحرك عكسيًا مع الأسعار، زيادة بمثل هذا الفارق الكبير خلال أيّ أسبوع منذ سبتمبر 2017.



وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على السندات البريطانية لآجل 10 سنوات بنحو 13 نقطة أساس لتصل إلى 1.307%، بعد أن وصل إلى 1.329% في وقت سابق من التعاملات.