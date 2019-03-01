الدولار الكندي يتراجع بعد بيانات النمو الاقتصادي المخيبة للتوقعات

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن بيانات مخيبة للآمال بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.



وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكندية، فإن الاقتصاد نما بنسبة 0.4% في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، وهي أضعف وتيرة نمو في نحو 3 سنوات.



كما تعتبر هذه القراءة أقل بكثير من الأرقام المسجلة في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي والبالغة 2.9% و2% على الترتيب.



ووفقًا للتقديرات، فكان من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في كندا خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 نموًا بنحو 1%.



ومن شأن هذه البيانات أن تعزز التوقعات بأن يقوم البنك المركزي في كندا بوقف خطط زيادة معدل الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية في الأسبوع المقبل.