المطربة العالمية ديلارا كازيموفا تصل إلى شرم الشيخ

وصلت قبل قليل، المطربة العالمية ديلارا كازيموفا، إلى شرم الشيخ قادمة من دولة أذربيجان؛ حيث من المنتظر أن تحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية الذي يبدأ غدا ويستمر حتى 8 مارس.



وحرصت كازيموفا فور وصولها على إجراء بروفة حفل الافتتاح المقررة إقامته غدا السبت على مسرح الحفل، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المهرجان، وقدومها للمرة الأولى إلى مصر هوليود الشرق.



وأوضحت أنها كانت تتمنى القدوم منذ عدة سنوات إلا أنه لم تكن هناك فرصة مناسبة إلى أن تحقق حلمها أخيرا بالمجئ إلى مصر والاستمتاع بها، نظرا لكونها مقصد سياحي هام حول العالم، وتتمتع بأماكن خلابة.



وأكدت كازيموفا أنها ستحرص خلال الحفل على الغناء بموسيقى أقرب للأغاني العربية والتي ينسجم معها المصريون، معربة عن تحمسها الشديد للغناء أمام الجمهور المصري.