"الدستور" تكشف حقيقة خروج مصاب بحادث محطة مصر وهو في حالة حرجة

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، صورة لشخص يبدو أنه تعرض لحريق من الدرجة الثانية، وزعم البعض أنه أحد ضحايا حادث محطة مصر، وتم خروجه من إحدى المستشفيات وهو في حالة غير مستقرة، وأنه يعاني من مشكلة في الإبصار أيضًا.



كما ناشد صاحب المنشور بجمع تبرعات لصالح الحالة في أسرع وقت لعدم تدهورها أكثر من اللازم، كما وضعوا رقم هاتف للتواصل مع الحالة.



ورصدت "الدستور" عقب انتشار المنشور بطريقة سريعة أن هذا الرقم قد استغل فرصة الحادث لأعمال نصب واحتيال على أصحاب الأعمال الخيرية وطلب منهم مبالغ مالية كبيرة من سيدة تدعي أنها بنت الشخص المصاب.



بالبحث عن مصدر الصورة، تبين لنا أن الصورة قد سبق نشرها من قبل في شهر يناير لحادث أخر وأن صاحب الصورة الأصلية تعرض لانفجار اسطوانة غاز، وتم استخدام الصورة في أكثر من عملية نصب.



وبمتابعة ضحايا الحادث تبين أن من تم خروجهم من المستشفى أصيبوا بإصابات تم علاجها على الفور، أما عن باقي الحالات فهي إلى الآن داخل المستشفيات تتلقى العلاج اللازم.