القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
تقارير ومتابعات
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:55 م

"الدستور" تكشف حقيقة خروج مصاب بحادث محطة مصر وهو في حالة حرجة

حادث محطة مصر
حادث محطة مصر
محمد ممدوح
dostor.org/2536499

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، صورة لشخص يبدو أنه تعرض لحريق من الدرجة الثانية، وزعم البعض أنه أحد ضحايا حادث محطة مصر، وتم خروجه من إحدى المستشفيات وهو في حالة غير مستقرة، وأنه يعاني من مشكلة في الإبصار أيضًا.

كما ناشد صاحب المنشور بجمع تبرعات لصالح الحالة في أسرع وقت لعدم تدهورها أكثر من اللازم، كما وضعوا رقم هاتف للتواصل مع الحالة.

ورصدت "الدستور" عقب انتشار المنشور بطريقة سريعة أن هذا الرقم قد استغل فرصة الحادث لأعمال نصب واحتيال على أصحاب الأعمال الخيرية وطلب منهم مبالغ مالية كبيرة من سيدة تدعي أنها بنت الشخص المصاب.

بالبحث عن مصدر الصورة، تبين لنا أن الصورة قد سبق نشرها من قبل في شهر يناير لحادث أخر وأن صاحب الصورة الأصلية تعرض لانفجار اسطوانة غاز، وتم استخدام الصورة في أكثر من عملية نصب.

وبمتابعة ضحايا الحادث تبين أن من تم خروجهم من المستشفى أصيبوا بإصابات تم علاجها على الفور، أما عن باقي الحالات فهي إلى الآن داخل المستشفيات تتلقى العلاج اللازم.

"الدستور" تكشف حقيقة خروج مصاب بحادث محطة مصر وهو في حالة حرجة
"الدستور" تكشف حقيقة خروج مصاب بحادث محطة مصر وهو في حالة حرجة
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الشتائم بين جمهور الأهلى والزمالك آخرها.. مواقف اغضبت محمد صلاح

منذ أقل من شهر

ابن البلد.. سامح عبدالعزيز: تعاملت مع السجن كسائح.. وأيام الحبس كانت فرصة للتصالح مع الله والحديث معه دون تكلف

منذ أقل من شهرين

بعد وصول التمثال لـ"محمد صلاح".. نحات المنيا لـ"الدستور": "أمنية وتحققت"

منذ أقل من شهرين

شباب «شارع 306» لعربات الطعام: «نحقق أحلامنا تحت حماية الحكومة»

منذ أقل من شهرين

طبيب الغلابة.. هانى الناظر: تزوجت بنت الجيران بعد قصة حب 5 سنوات

منذ 3 شهر

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد

الآن

المطربة العالمية ديلارا كازيموفا تصل إلى شرم الشيخ

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

أسرار الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

السعودية تسقط جنسية حمزة بن لادن

ads
الأكثر قراءة

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ألبومات الصور

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

ضبط عاطل احتجز طفلًا داخل حجرة مهجورة في الغربية

رياضة

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ads
كشكول

بالصور.. يوم رياضي بالطبري الإعدادية بنين

الدقهلية الأزهرية الأول والغربية الثاني ببطولة الجمباز إبتدائي فتيات

مد فترة التسجيل لمشروع أولمبياد الطفل المصري

غداً.. «شوقي» و«الخشت» يشهدان تحضيرية مؤتمر التعليم في مصر

عين شمس تنفي وفاة مصابين محطة مصر بمستشفايتها

الأمصار

ممثل الديمقراطى الكردستانى فى ذكرى رحيل بارزانى: خلافاتنا فى العراق إلى زوال

بدقيقة حداد علي الشهداء.. الديمقراطى الكردستانى يحتفل بالذكرى الـ 40 لرحيل بارزانى

"جمعة المرأة الفلسطينية" عنوان مسيرة العودة الأسبوع المقبل

الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

إنتاج أول قطرة عيون مصرية أحادية الجرعة بدون مواد حافظة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎