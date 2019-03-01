القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
مصر
الجمعة 01/مارس/2019 - 06:34 م

"الطفولة والأمومة" ينظم ورشة عمل "لتفعيل دور لجان الحماية بالمحافظات"

الطفولة والأمومة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
dostor.org/2536491

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدار يومين بالتعاون مع مكتب النائب العام وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت ورشة عمل لمشرفي وأخصائي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل "16000" وذلك لرفع كفاءة وتعزيز قدراتهم وتعريفهم بكتاب النائب العام رقم 7 لسنة 2018، بهدف تفعيل دور لجان حماية الطفولة علي مستوي الجمهورية وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.

جاء ذلك بحضور المستشار هاني جورجي، رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام، والمستشار الدكتور حسام شاكر رئيس الإستئناف ومدير التدريب بالنيابة العام بمكتب المستشار النائب العام المساعد، والمستشار أحمد الموجي رئيس النيابة إدارة التعاون الدولي بمكتب المستشار النائب العام، والدكتورة جاسنت ابراهيم، رئيس تنفيذ البرامج بهيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف من تنظيم هذه "الورشة" هو تعزيز مفهوم حماية الطفل على المستوى الوطني والسعي إلى التحرك السريع في كل القضايا الخاصة بانتهاكات الأطفال، وتوفير تدابير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر والأطفال المجني عليهم والشهود.

وخلال الورشة، أشادت " العشماوي" بجهود المستشار السيد النائب العام وأعضاء مكتبه في التعاون المستمر مع المجلس وسرعة التعامل مع جميع البلاغات التي يتم تحويلها لمكتبه، كما أشادت بسرعة استجابة النيابة العامة في البلاغ الذي قدمه المجلس للنائب العام بشأن الطفل الذي عقره كلبين بمدينتي بالقاهرة الجديدة، وتم تحرير المحضر رقم 2169 لسنة 2019 جنح قسم أول القاهرة الجديدة حيث أمر النائب العام بإنتقال أحد رؤساء النيابة إلي مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك لواقعة وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية، وقامت النيابة العامة بإستكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد المجني عليه وإستدعاء مالك الكلبين، وتم ضبط الكلبين وإيداعهما بالحجر البيطري وتشكيل لجنة لفصحهما.

وأشارت " العشماوي " إلى أن المستشار هاني جورجي، قام خلال الورشة بعرض حقوق الطفل وفق أحكام قانون الطفل وذلك من منظور عمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، كما عرض المستشار حسام شاكر الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 وما يحتويه من بنود شأنها تطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال من خلال دور النيابة العامة في حماية الطفل، كما قام المستشار أحمد الموجي بتسليط الضوء علي أليات المعاملة الجنائية للأطفال والتي من شأنها تحقيق مصلحة الطفل الفضلي.

الجدير بالذكر أن هيئة "بلان إنترناشيونال" بدأت العمل في مصر عام 1981 وذلك طبقًا لاتفاقية موقعة مع وزارة الخارجية المصرية وتحت إشراف وزارة التضامن الأجتماعي، وتعمل "بلان إنترناشيونال إيجيبت" في محافظات: القاهرة والأسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية والبحيرة ودمياط وأسيوط وسوهاج وقنا والدقهلية، بهدف تعزيز منظومة حماية الأطفال في مصر حيث أن حماية الأطفال تعتبر الركيزة التي يقوم عليها وتتمحور حولها معظم المشاريع المنفذة من قبل الهيئة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ يومين

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ 5 أيام

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ 5 أيام

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ أقل من شهر

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

الآن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

نظر دعوى عزل الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة غدًا

شاهد.. أهالي أسوان يشيعون "بيشوي" أحد ضحايا قطار محطة مصر لمثواه الأخير

اليوم.. "التموين" تعلن أسماء المستبعدين من الدعم

ads
الأكثر قراءة

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

ألبومات الصور

محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد"

محافظ بني سويف: السيطرة على حريق بمستشفى ناصر

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

رياضة

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

الجزيرة يقسو على عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

ads
كشكول

زراعة الأزهر بالقاهرة تنعى مُعيد توفي في حادث محطة مصر

"الخدمة الإجتماعية ونشر الثقافة" قافلة توعوية لطلاب المنوفية الأزهرية

دراسات "الشرقية" تعتزم إطلاق حملة "100 مليون صحة"

المنوفية الأزهرية تشارك في المشروع القومي للياقة البدنية

البحر الأحمر الأزهرية تنعى وكيل إدارة الشلاتين التعليمية

الأمصار

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

الصحة بغزة: 9 اصابات على الحدود و"حماس": نحن أمام إرادة شعبية صلبة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة

قيادي في حماس: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت لإسرائيل

رفضا لترشح بوتفليقة ولاية خامسة.. تظاهرات حاشدة في الجزائر

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

إنتاج أول قطرة عيون مصرية أحادية الجرعة بدون مواد حافظة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎