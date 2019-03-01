محسن الفحام يكتب: لم ولن يفلح دعاة الدم وكتائب الدمار



من منا لم يكن يتوقع تلك الهجمة الشرسة من قوى الشر فى الداخل والخارج على تلك النجاحات التى حققتها مصر مؤخرًا والتى كان آخرها ذلك النجاح الباهر الذى تحقق فى المؤتمر الأول للقمة العربية-الأوروبية والتى شارك فيها ما يقرب من ٥٠ رئيس دولة وحكومة وبرلمانًا فى مظاهرة تأييد واقتناع بالدور المحورى والقيادى الذى بدأت مصر فى استعادته وبنجاح منقطع النظير، داخليًا وخارجيًا، خلال السنوات الأربع السابقة.

يأتى هذا أيضًا وقد تمكنت أجهزة الأمن والقوات المسلحة فى القضاء على ٩٥٪ من الأعمال الإرهابية التى كانت موجهة ضد الدولة المصرية، بالشكل الذى جعل فلول تلك الجماعات التكفيرية تقوم ببعض العمليات الانتحارية تحت ما يسمى بعمليات «الذئاب المنفردة» لعلها تحقق بعض الخسائر بين الأبرياء من أهل مصر أيًا كانت ديانتهم وأعمالهم، ولعل عملية الدرب الأحمر الأخيرة أوضح دليل على ذلك.. فى ذات الوقت فها هى عناصر داعش، إحدى أذرع الجماعات الإرهابية يتم تصفيتها حاليًا فى سوريا والعراق، وتعتزم السلطات هناك ترحيلهم إلى بلادهم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر تلك الضربة من أقوى الضربات الموجعة التى تعرضت لها الجماعات الإرهابية بصفة عامة، وجماعة الإخوان بصفة خاصة.

يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه مصر لإجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تثبيت دعائم الدولة بعد أن تمكنا من استعادة الاستقرار والأمن لبلادنا بالشكل الذى أدى إلى ضرورة إعادة النظر فى بعض المواد التى تهدف إلى تحقيق القدر الأكبر من الاستقرار والرفاهية والبناء والتقدم.

وتشاء الظروف أنه فى ظل كل هذه المعطيات، تصدر أحكام قضائية بإعدام الإرهابيين التسعة الذين قاموا باغتيال النائب العام، الشهيد هشام بركات وبعد أن تم تنفيذ تلك الأحكام قامت الدنيا وارتجف قادة الإخوان فى كل مكان، بل ارتجفت أيضًا قيادات الدول التى تأويهم وتدعمهم وبدأوا سيلًا من الهجمات الإعلامية والتهديدات التى لم تؤت ثمارها، خاصة أن مصداقيتهم عند الكثير من قواعدهم وشبابهم بدأت فى الانهيار بعدما تأكد للعديد منهم أن قياداتهم يزجون بهم فى أتون النار، سواءً من خلال عمليات استشهادية أو عند القبض عليهم والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو الإعدام.. وعندما استشعر هؤلاء القادة تحرك الأرض من تحت أقدامهم سارعوا بإصدار بيان بتاريخ ٢٢ فبراير الماضى من تركيا بعنوان «عزاء مؤجل.. وقصاص مستحق» وفيه يدفعون شباب الجماعة دفعًا إلى القيام بعمليات إرهابية دون تمييز بين المستهدفين فيها، موضحين أن الجماعة والنظام فى مصر أصبحا فى مواجهة علنية وأنهم قد وصلوا إلى منتصف الطريق الذى لا رجعة فيه، حيث طالبوهم بضرورة القضاء على كل من تصل إليه أيديهم وأسلحتهم وقتلهم ثأرًا لقتلاهم من الإرهابيين.. وهنا فوجئ الإخوان بما لم يتوقعوه.. وذلك عندما تصدى الأزهر الشريف، ولأول مرة بكل ما لديه من مصداقية فى العالم الإسلامى.. بل فى العالم أجمع لتفنيد كل ما جاء فى بيان الإخوان، حيث أسقط عن قتلاهم صفة الشهيد، بل إن الجماعة تسير على خطى عناصر داعش الإرهابية وتسعى إلى نشر الفوضى والخراب بالبلاد.. وإن دعوة الإخوان عناصرهم قد كشفت عن وجههم القبيح الذى طالما أخفوه لخداع الشباب المغيب، سواءً من الطلبة أو من غيرهم وأن الهدف البائس واليائس الذى يسعون إلى تحقيقه هو هدم أركان الدولة وإيقاع الفتن بين أبنائها والدخول فى معترك الفوضى وتيه الاحتراب.

لقد أصبح الإخوان «يتاجرون بدماء الشباب» فى سبيل الوصول إلى مبتغاهم متبعين فى ذلك ما يُعرف بسياسة «الأرض المحروقة». ثم جاء حادث حريق القطار فى محطة سكة حديد مصر وما نتج عنه من أحداث جسام وسقط فيه العشرات من أبناء هذا الوطن ما بين شهيد ومصاب نتيجة رعونة سائق هذا القطار.... وذلك ما هو معلن حتى وقتنا هذا انتظارًا لما سوف تسفر عنه التحقيقات.

وقد وجد أوغاد الإخوان أنها الفرصة الذهبية التى كانوا ينتظرونها لبث الفتن والشائعات فى حملة إعلامية ممنهجة وصل فيها عدد المواقع الإلكترونية التى يستخدمونها ١٣٧ ألف موقع تُشرف عليها أجهزة استخباراتية على أعلى مستوى.. وللأسف الشديد انجرف العديد من أبناء الوطن فى تصوير تلك المشاهد المأساوية وتبادلها بصورة كبيرة أدت إلى إيجاد قدر من المصداقية المزيفة التى يحاول الإخوان تصديرها للعالم على أنها عملية إرهابية أو عملية انتقامية وساعدهم فى ذلك للأسف تلك الأكاذيب التى روج لها المخمور معتز مطر وساعده فى ذلك ما شاهدناه من صور مأساوية تعاطفت معها أطياف الشعب المختلفة نتيجة ذلك الحريق الهائل الذى نجم عن حادث القطار المشئوم، وبدأوا فى محاولة استثارة الشعب، مستخدمين فى ذلك مقاطع مجتزأة من حديث للسيد الرئيس عن تطوير قطاع السكك الحديدية وهدفهم من كل ما يحاولون القيام به هو إحداث حالة من التشكيك بين الرئيس وأبناء الشعب المصرى، وكذلك تصدير حالة من الإحباط واليأس نتيجة هذا الحادث فى نفوس المصريين، وهنا أذكر الجميع بالعديد من حوادث قطارات السكك الحديدية فى مصر ودول العالم الخارجى نتيجة أخطاء فنية وبشرية. إن جماعة الإخوان حاليًا تمر بمرحلة من أسوأ مراحلها منذ نشأتها عام ١٩٢٨ حيث الانشقاقات الداخلية فيما بين كوادرها.. وفقدان المصداقية والثقة فيما بين قياداتهم الذين ينعمون برغد العيش فى إنجلترا وتركيا وقطر وبين قواعدهم الذين يتعرضون للموت أو السجن ما بين لحظة وأخرى، حيث ظهر لهؤلاء الشباب أنهم مجرد سلعة يتاجر بها قياداتهم بالخارج.. وهنا فإننى أوجه تساؤلًا لهذا الشباب المغيب أرجو أن يصل إليهم وأريد أن أعرف منهم الإجابة عليه... لماذا لم يسع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وأبنائهم إلى الجنة ونعيمها والتمتع بحور العين الذين يضحكون على شبابهم بها.. هل الجنة وحور العين من الناحية الشرعية مقصورة على القواعد فقط؟

أما رسالتى إلى بنى وطنى.. لا تتأثروا بما يروجه هؤلاء الخوارج من أباطيل وشائعات يحاولون من خلالها التأثير على وحدتنا وتكاتفنا معًا ضد الفاشية الدينية.. وتذكروا ما قاله الإرهابى خيرت الشاطر يومًا ما «يا نحكمكم.. يا نقتلكم» إن عودة الإخوان أو حتى تأثيرها بشكل أو بآخر على قطاع من الشعب المصرى بأى وسيلة هو أمر مرفوض تمامًا.. ولا بد لنا جميعًا أن ننتبه لما يحاول هؤلاء أن يدفعونا إليه.

تذكروا معى الخراب الذى حل بالبلاد لمدة ثلاث سنوات منذ ٢٨ يناير ٢٠١١.. وتلك الحرائق وعمليات قتل الأبرياء والعبوات الناسفة وشهداء الجيش والشرطة..تذكروا آلام الثكلى والزوجة الأرملة والطفل اليتيم.. تذكروا هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وأجزاء من أجسادهم لنعيش نحن فى تلك الأجواء من الأمن والأمان والاستقرار.

إننا فى معركة حقيقية يقودها عدو غادر وجد ضالته من خلال صفحات شبكات التواصل الاجتماعى وفئات من الشعب الطيب الذى سبق أن تجاوب مع أكاذيبهم المضللة إلى أن ظهرت حقيقتهم.. كونوا على قلب رجل واحد يرفض أن ينخدع مرة أخرى تحت شعارات دينية لفصيل إرهابى لا يعرف عن الدين الحقيقى شيئًا.. فصيل أصبحت لغة القتل والدم والدمار هى اللغة الوحيدة التى يجيدها بعدما فقد مصداقيته أمام العالم أجمع.

سوف تبقى مصر غالية وعالية.... شاء من شاء وأبى من أبى.

وتحيا مصر....

