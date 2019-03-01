القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
الجمعة 01/مارس/2019 - 06:30 م

محسن الفحام يكتب: لم ولن يفلح دعاة الدم وكتائب الدمار

محسن الفحام يكتب:
dostor.org/2536489


من منا لم يكن يتوقع تلك الهجمة الشرسة من قوى الشر فى الداخل والخارج على تلك النجاحات التى حققتها مصر مؤخرًا والتى كان آخرها ذلك النجاح الباهر الذى تحقق فى المؤتمر الأول للقمة العربية-الأوروبية والتى شارك فيها ما يقرب من ٥٠ رئيس دولة وحكومة وبرلمانًا فى مظاهرة تأييد واقتناع بالدور المحورى والقيادى الذى بدأت مصر فى استعادته وبنجاح منقطع النظير، داخليًا وخارجيًا، خلال السنوات الأربع السابقة.
يأتى هذا أيضًا وقد تمكنت أجهزة الأمن والقوات المسلحة فى القضاء على ٩٥٪ من الأعمال الإرهابية التى كانت موجهة ضد الدولة المصرية، بالشكل الذى جعل فلول تلك الجماعات التكفيرية تقوم ببعض العمليات الانتحارية تحت ما يسمى بعمليات «الذئاب المنفردة» لعلها تحقق بعض الخسائر بين الأبرياء من أهل مصر أيًا كانت ديانتهم وأعمالهم، ولعل عملية الدرب الأحمر الأخيرة أوضح دليل على ذلك.. فى ذات الوقت فها هى عناصر داعش، إحدى أذرع الجماعات الإرهابية يتم تصفيتها حاليًا فى سوريا والعراق، وتعتزم السلطات هناك ترحيلهم إلى بلادهم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر تلك الضربة من أقوى الضربات الموجعة التى تعرضت لها الجماعات الإرهابية بصفة عامة، وجماعة الإخوان بصفة خاصة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه مصر لإجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تثبيت دعائم الدولة بعد أن تمكنا من استعادة الاستقرار والأمن لبلادنا بالشكل الذى أدى إلى ضرورة إعادة النظر فى بعض المواد التى تهدف إلى تحقيق القدر الأكبر من الاستقرار والرفاهية والبناء والتقدم.
وتشاء الظروف أنه فى ظل كل هذه المعطيات، تصدر أحكام قضائية بإعدام الإرهابيين التسعة الذين قاموا باغتيال النائب العام، الشهيد هشام بركات وبعد أن تم تنفيذ تلك الأحكام قامت الدنيا وارتجف قادة الإخوان فى كل مكان، بل ارتجفت أيضًا قيادات الدول التى تأويهم وتدعمهم وبدأوا سيلًا من الهجمات الإعلامية والتهديدات التى لم تؤت ثمارها، خاصة أن مصداقيتهم عند الكثير من قواعدهم وشبابهم بدأت فى الانهيار بعدما تأكد للعديد منهم أن قياداتهم يزجون بهم فى أتون النار، سواءً من خلال عمليات استشهادية أو عند القبض عليهم والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو الإعدام.. وعندما استشعر هؤلاء القادة تحرك الأرض من تحت أقدامهم سارعوا بإصدار بيان بتاريخ ٢٢ فبراير الماضى من تركيا بعنوان «عزاء مؤجل.. وقصاص مستحق» وفيه يدفعون شباب الجماعة دفعًا إلى القيام بعمليات إرهابية دون تمييز بين المستهدفين فيها، موضحين أن الجماعة والنظام فى مصر أصبحا فى مواجهة علنية وأنهم قد وصلوا إلى منتصف الطريق الذى لا رجعة فيه، حيث طالبوهم بضرورة القضاء على كل من تصل إليه أيديهم وأسلحتهم وقتلهم ثأرًا لقتلاهم من الإرهابيين.. وهنا فوجئ الإخوان بما لم يتوقعوه.. وذلك عندما تصدى الأزهر الشريف، ولأول مرة بكل ما لديه من مصداقية فى العالم الإسلامى.. بل فى العالم أجمع لتفنيد كل ما جاء فى بيان الإخوان، حيث أسقط عن قتلاهم صفة الشهيد، بل إن الجماعة تسير على خطى عناصر داعش الإرهابية وتسعى إلى نشر الفوضى والخراب بالبلاد.. وإن دعوة الإخوان عناصرهم قد كشفت عن وجههم القبيح الذى طالما أخفوه لخداع الشباب المغيب، سواءً من الطلبة أو من غيرهم وأن الهدف البائس واليائس الذى يسعون إلى تحقيقه هو هدم أركان الدولة وإيقاع الفتن بين أبنائها والدخول فى معترك الفوضى وتيه الاحتراب.
لقد أصبح الإخوان «يتاجرون بدماء الشباب» فى سبيل الوصول إلى مبتغاهم متبعين فى ذلك ما يُعرف بسياسة «الأرض المحروقة». ثم جاء حادث حريق القطار فى محطة سكة حديد مصر وما نتج عنه من أحداث جسام وسقط فيه العشرات من أبناء هذا الوطن ما بين شهيد ومصاب نتيجة رعونة سائق هذا القطار.... وذلك ما هو معلن حتى وقتنا هذا انتظارًا لما سوف تسفر عنه التحقيقات.
وقد وجد أوغاد الإخوان أنها الفرصة الذهبية التى كانوا ينتظرونها لبث الفتن والشائعات فى حملة إعلامية ممنهجة وصل فيها عدد المواقع الإلكترونية التى يستخدمونها ١٣٧ ألف موقع تُشرف عليها أجهزة استخباراتية على أعلى مستوى.. وللأسف الشديد انجرف العديد من أبناء الوطن فى تصوير تلك المشاهد المأساوية وتبادلها بصورة كبيرة أدت إلى إيجاد قدر من المصداقية المزيفة التى يحاول الإخوان تصديرها للعالم على أنها عملية إرهابية أو عملية انتقامية وساعدهم فى ذلك للأسف تلك الأكاذيب التى روج لها المخمور معتز مطر وساعده فى ذلك ما شاهدناه من صور مأساوية تعاطفت معها أطياف الشعب المختلفة نتيجة ذلك الحريق الهائل الذى نجم عن حادث القطار المشئوم، وبدأوا فى محاولة استثارة الشعب، مستخدمين فى ذلك مقاطع مجتزأة من حديث للسيد الرئيس عن تطوير قطاع السكك الحديدية وهدفهم من كل ما يحاولون القيام به هو إحداث حالة من التشكيك بين الرئيس وأبناء الشعب المصرى، وكذلك تصدير حالة من الإحباط واليأس نتيجة هذا الحادث فى نفوس المصريين، وهنا أذكر الجميع بالعديد من حوادث قطارات السكك الحديدية فى مصر ودول العالم الخارجى نتيجة أخطاء فنية وبشرية. إن جماعة الإخوان حاليًا تمر بمرحلة من أسوأ مراحلها منذ نشأتها عام ١٩٢٨ حيث الانشقاقات الداخلية فيما بين كوادرها.. وفقدان المصداقية والثقة فيما بين قياداتهم الذين ينعمون برغد العيش فى إنجلترا وتركيا وقطر وبين قواعدهم الذين يتعرضون للموت أو السجن ما بين لحظة وأخرى، حيث ظهر لهؤلاء الشباب أنهم مجرد سلعة يتاجر بها قياداتهم بالخارج.. وهنا فإننى أوجه تساؤلًا لهذا الشباب المغيب أرجو أن يصل إليهم وأريد أن أعرف منهم الإجابة عليه... لماذا لم يسع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وأبنائهم إلى الجنة ونعيمها والتمتع بحور العين الذين يضحكون على شبابهم بها.. هل الجنة وحور العين من الناحية الشرعية مقصورة على القواعد فقط؟
أما رسالتى إلى بنى وطنى.. لا تتأثروا بما يروجه هؤلاء الخوارج من أباطيل وشائعات يحاولون من خلالها التأثير على وحدتنا وتكاتفنا معًا ضد الفاشية الدينية.. وتذكروا ما قاله الإرهابى خيرت الشاطر يومًا ما «يا نحكمكم.. يا نقتلكم» إن عودة الإخوان أو حتى تأثيرها بشكل أو بآخر على قطاع من الشعب المصرى بأى وسيلة هو أمر مرفوض تمامًا.. ولا بد لنا جميعًا أن ننتبه لما يحاول هؤلاء أن يدفعونا إليه.
تذكروا معى الخراب الذى حل بالبلاد لمدة ثلاث سنوات منذ ٢٨ يناير ٢٠١١.. وتلك الحرائق وعمليات قتل الأبرياء والعبوات الناسفة وشهداء الجيش والشرطة..تذكروا آلام الثكلى والزوجة الأرملة والطفل اليتيم.. تذكروا هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وأجزاء من أجسادهم لنعيش نحن فى تلك الأجواء من الأمن والأمان والاستقرار.
إننا فى معركة حقيقية يقودها عدو غادر وجد ضالته من خلال صفحات شبكات التواصل الاجتماعى وفئات من الشعب الطيب الذى سبق أن تجاوب مع أكاذيبهم المضللة إلى أن ظهرت حقيقتهم.. كونوا على قلب رجل واحد يرفض أن ينخدع مرة أخرى تحت شعارات دينية لفصيل إرهابى لا يعرف عن الدين الحقيقى شيئًا.. فصيل أصبحت لغة القتل والدم والدمار هى اللغة الوحيدة التى يجيدها بعدما فقد مصداقيته أمام العالم أجمع.
سوف تبقى مصر غالية وعالية.... شاء من شاء وأبى من أبى.
وتحيا مصر....

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ يوم

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

منذ يومين

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ يومين

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ يومين

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ يومين

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة

الآن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

نظر دعوى عزل الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة غدًا

شاهد.. أهالي أسوان يشيعون "بيشوي" أحد ضحايا قطار محطة مصر لمثواه الأخير

اليوم.. "التموين" تعلن أسماء المستبعدين من الدعم

ads
الأكثر قراءة

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

ألبومات الصور

محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد"

محافظ بني سويف: السيطرة على حريق بمستشفى ناصر

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

ads
رياضة

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

الجزيرة يقسو على عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

ads
كشكول

زراعة الأزهر بالقاهرة تنعى مُعيد توفي في حادث محطة مصر

"الخدمة الإجتماعية ونشر الثقافة" قافلة توعوية لطلاب المنوفية الأزهرية

دراسات "الشرقية" تعتزم إطلاق حملة "100 مليون صحة"

المنوفية الأزهرية تشارك في المشروع القومي للياقة البدنية

البحر الأحمر الأزهرية تنعى وكيل إدارة الشلاتين التعليمية

الأمصار

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

الصحة بغزة: 9 اصابات على الحدود و"حماس": نحن أمام إرادة شعبية صلبة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة

قيادي في حماس: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت لإسرائيل

رفضا لترشح بوتفليقة ولاية خامسة.. تظاهرات حاشدة في الجزائر

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي

​ من هو قائد ثورة 19؟

ماجد حبته

​ القاتل البارد.. والأكثر برودًا

مدحت-بشاى

​ بيان المطرانية وعلامات استفهام

احمد سليم

​ الإخوان ورحلة الإرهاب

المزيد
الصحة

إنتاج أول قطرة عيون مصرية أحادية الجرعة بدون مواد حافظة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎