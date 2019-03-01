القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 06:29 م

محمد سميح يكتب: الحزن غالب بس الوطن باقى

محمد سميح
محمد سميح
dostor.org/2536487

لقد أصبح الإخوان يتاجرون بدماء الشباب فى سبيل الوصول إلى مبتغاهم متبعين فى ذلك ما يُعرف بسياسة الأرض المحروقة

مين قلبه ما انكسرش بعد ما شاف اللى حصل فى محطة مصر، مين ما بكاش بحرقة من قلبه على اللى راحوا، مين كان قلبه حجر وعرف ينام فى الليلة المشئومة.
الحزن كان غالب والهم كان ساكن الروح على ناس راحت فى لحظة علشان إهمال سواقين القطارات، استهتروا بأرواح الناس، ولا خايفين من عقاب ولا من سؤال.
إحنا كلنا لازم نطالب ونعلى صوتنا لحد ما المهازل والحوادث دى تختفى من حياتنا وإن الكل يعرف إن مافيش أى حاجة تساوى إن حد حياته تروح ببشاعة كده من غير الدنيا ما تقف على رجل واحدة لحد ما نجيب حقهم تالت ومتلت.
بس كان لازم ننتبه وجرس الإنذار يرن بصوت عالى فى ودانا بعد ما تابعنا حملات الشماتة اللى تبنتها كتائب الإخوان فى قطر وتركيا، والخسة دى مش جديدة عليهم، وكل مرة تكون عندنا كارثة يحاولوا يركبوا موجة الحزن علشان يوهمونا إنه مافيش أمل، وإننا خسرنا كتير لما قررنا نطردهم.. بس كل مرة كنا منتبهين، وهنفضل منتبهين، لأنهم ما يجيش من وراهم أى خير، ولو يطولوا يهدوا البلد علينا هيعملوها، لأنهم عارفين إننا طول ما إحنا واقفين فى ضهر البلد دى طول ما هما هيفضلوا مطرودين بره ولا هيقدروا يرجعوا تانى، وإننا رافضين أى مصالحة معاهم.
وزى العادة الصنف ده ما قدرش يفرق بين حزننا وغضبنا بعد اللى حصل وبين القرار اللى خده المصريين بعد ٣٠ يونيو وهو الحفاظ على مصر مهما كان التمن، لأنه الوطن لو ضاع هنبكى عليه زى العيال.
جايز يكون تمن البنا غالى.. وجايز تكون مقاومتنا بتنهار فى بعض اللحظات زى اللى حصل أول إمبارح، بس هى مجرد لحظات وبنفوق بعدها ونقرر إن التحدى مستمر وإن الأمل لسه موجود علشان نشوف وطن زى ما بنحلم إنه يكون، حتى لو مالحقش الحلم يتحقق على أيامنا بشكل كامل يبقى علشان خاطر ولادنا يتمتعوا بيه.
مش هاقدر ألوم اللى زعل ولا حتى اللى غضب بس اوعى تنسى فى لحظة إن فيه شعرة فاصلة بين الغضب وبين دعوات هدم البلد اللى كلنا عارفين مين واقف وراها، حافظوا على الشعرة دى، خليكم دايما صمام الأمان، وخلينا نحاسب اللى غلط ونطالب إن القوانين تتغير لمحاربة الإهمال والفساد اللى أضراره نفس أضرار الإرهاب، وهو تقريبًا بيحقق نفس أهدافه فى هدم البلدان، وزى ما غلظنا قوانين محاربة الإرهاب لازم نعمل كده مع قوانين الإهمال والفساد، والموضوع ما ينتهيش باستقالة مسئول أو حبس سواق القطر ونقفل ع الموضوع، خلينا ننادى بكل اللى نتمناه، بس وإحنا قاعدين فى البلد، مش وإحنا قاعدين عند ناس تانية بتصرف علينا، أو نكون قاعدين على تلها لو عاوزين نخربها بإيدينا. ربنا يرحم الشهدا اللى راحوا ويحفظ بلدنا من مخططات أبناء الشياطين.

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