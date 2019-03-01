القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 06:28 م

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

ساري يرفض تحديد موعد
وكالات
dostor.org/2536486

رفض مدرب تشلسي الإنجليزي لكرة القدم الإيطالي ماوريتسيو ساري تحديد موعد عودة حارس مرماه الدولي الإسباني كيبا أريسابالاجا وما إذا كان سيلعب أساسيا أمام مضيفه فولهام الأحد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز، بعدما أبقاه على مقاعد البدلاء أمام توتنهام الأربعاء بسبب حادثة ويمبلي.

ولم يتخذ ساري قراره النهائي بشأن استدعاء كيبا (23 عاما) الأحد في دربي لندن بعدما كان أبعده عن لقاء الفوز على جاره توتنهام 2-صفر في المرحلة الثامنة والعشرين، وأشرك بدلا منه الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو (37 عاما).

وكان الحارس الإسباني خالف تعليمات مدربه في نهاية المباراة ضد سيتي الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التي خسرها أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، بعدما رفض مغادرة الملعب وترك الساحة للحارس البديل كاباييرو، وقرر النادي تغريمه بحسم أسبوع من راتبه.

وأكد ساري بعد مباراة توتنهام أن حارس مرمى أتلتيك بلباو الإسباني السابق هو خياره الأول، وأن كيبا سيتقاسم الأدوار مع كاباييرو في المباراتين المقبلتين، على أن يلعب أحدهما الأحد والآخر الأسبوع المقبل في مسابقة يوروبا ليغ في ذهاب دور الـ16 أمام دينامو كييف الأوكراني.

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