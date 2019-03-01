القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 06:28 م

أميرة ملش تكتب: استهداف مصر من محطة مصر

أميرة ملش
أميرة ملش
dostor.org/2536485

أعتقد أنه ليس هناك أقسى من مشهد شخص يحترق.. فما حدث فى محطة مصر أكبر من أى كلام، لحظات رعب وألم لا حدود له، كان ذلك للبشر العاديين الأسوياء، وليس للمتاجرين المتربصين، الذين يستغلون الأحداث المؤلمة والكارثية للشماتة والتحريض.
فى الحقيقة أن حالة ما انتشرت على السوشيال ميديا عقب الحادث الأليم كانت كاشفة تماما للنوايا وللعقليات، بالنسبة للنوايا فقد ظهرت مجموعة متاجرة بالحادث، حيث استغلت دماء الضحايا فى معركتها مع النظام، ولتأجيج مشاعر الآخرين وتحريضهم ضد وطنهم، ونشروا فيديوهات وصورا فى منتهى القسوة لضحايا الحادث لهذا الغرض دون رحمة ولا شفقة بالأهالى الذين يحترقون ألف مرة وهم يرون ذويهم وهم يصرخون من الألم حتى الموت، بصراحة مش عارفة أسمى ده إيه، فهو انحطاط لا مثيل له. عايز تعارض النظام عارضه كيفما شئت، ولكن ليس على جثث الناس وآلامهم، وكل مرة يكررون فعلتهم بانتظار المصائب وتوظيفها وفق هواهم دونما اعتبار لأى قيمة إنسانية.
ولأن هؤلاء يستهدفون الوطن فلم ينظروا إلى حقيقة ما حدث، صحيح السكك الحديدية فى مصر تعانى منذ سنوات طويلة، وأحمل هنا نظام مبارك المسئولية كاملة، وهو الذى خرب فى عهده كل شىء، فهى تركته التى ندفع ثمنها حتى الآن، ولكن الحادث ليس له علاقة بتهالك القطارات فقد كان خطأ واستهتارا فرديا تماما، مسألة تتعلق بالمسئولية الفردية، اتنين سواقين نزلوا يتخانقوا مع بعض، بدون أدنى إحساس بالمسئولية، وهو ما فسره النائب العام فى بيانه بسرد الواقعة وتفاصيلها، والتى تفتح الباب على مصراعيه بضرورة إعمال مبدأ المحاسبة كرادع لأى شخص أو مسئول فى أى موقع يقدم خدمة أو يشرف على نشاط يتعلق بحياة الناس، وإقالة الوزير أو استقالته ليست كافية فأخطاء منظومة السكة الحديد تتكرر بنفس التفاصيل وهو ما يدعونا لمراجعتها بالكامل وفق إجراءات واضحة وشفافة.
من المستفز فعلا أن تجد المحرضين والمؤججين لمشاعر المواطنين يعيشون خارج مصر، طيب لو انت راجل ومناضل وثورى انزل مصر وأطلق دعوتك منها وعارض النظام براحتك، وقتها فقط أحترمك، ولكنك تعيش فى الخارج، ومؤمّن تماما خاصة الجانب المادى، وتحرض الناس الذين يعيشون فى البلد، حيث من الملاحظ أن غالبية من كان يتداول فيديوهات الحريق المؤلمة والصور كانوا من المصريين الذين يعيشون بالخارج، ومن كانوا يحرضون ويسبون ويلعنون فى البلد ونظامها كانوا من هؤلاء أيضا، وكلام من ماركة مفيش بلد فى العالم بيحصل فيها كدا، «لأ فيه وانت عارف إن فن»، الحوادث بتحصل فى كل مكان، ومنها ما هو غير منطقى، قدرى تماما، هو تقدر تقول إنها ليست متكررة وفى مصر متكررة، تمام كدا أقولك بتتكلم صح، لكن من حيث إنها بتحصل فهى بتحصل والأمثلة كثيرة جدا وفى دول كبرى ومتقدمة والعمل فيها ماشى زى الساعة، المزايدة هنا تكشف عن الغل والحقد وانعدام الإنسانية وسوء النية.
أما بالنسبة للعقليات فهناك من انفعل وتجاوز انفعاله تعقله ولم ينظر بدقة لحقيقة ما حدث، واستفزه بالطبع صور الناس وهى تحترق، وكان يسب ويلعن، ومن هؤلاء من هو صافى النية وليس مغرضا بل حزينا على البلد وناسها، ولكنه انفعل بشدة ليس أكثر، لذلك أقول إن الحادث كان كاشفا للعقليات أيضا، لأن هناك من صمت واحترم ولم يهاجم أحدا وكان الموقف أكبر بكثير من أى كلام.. الغريب أن من كان يقول كلاما عاقلا وسط هذه الدوشة من عينة الرجاء عدم تداول صور وفيديوهات للضحايا، أو أن ما يحدث ليس له علاقة بمشاكل حضرتك مع النظام وأنك تستغل الموقف لتحريض الناس على بلدها، كان يهاجم بشراسة وبمزايدات رخيصة، لذلك فإن استهداف الدولة واضح تماما، ووضح أكثر عندما قامت الصفحات والمواقع الإخوانية باجتزاء الأحاديث الخاصة بتطوير السكك الحديدية، فى استغلال فاضح لمشاعر الناس وتسييس للدم بالرقص على جثث الضحايا.
من حقنا أن نغضب ونحزن ونتألم ونعارض أيضا، ولكن دون استغلال لمصائب أهالينا، ودون أن نؤذى بلدنا ونحرض أهله عليه، نعارض للبناء وليس للهدم، بطرح الأفكار والحلول والبدائل، بالمطالبة بالمحاسبة والعقاب لمن أخطأ، وبالوقوف بجانب أهالى الضحايا وخاصة فى شق التعويضات، وليس بالشماتة والحقد والتحريض، وأنت عايش براحتك خارج مصر.

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