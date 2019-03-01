القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 06:24 م

حمدى البطران يكتب: المعادون للدولة والحادث الجلل

حمدى البطران يكتب:
dostor.org/2536481




لم يكن حادث القطار فى محطة السكة الحديد يوم ٢٧ فبراير ٢٠١٩، أخطر من الحوادث السابقة. ففى فبراير ٢٠٠٢ كان حادث قطار العياط الأسوأ من نوعه فى تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث راح ضحيته أكثر من ثلاثمائة وخمسين مسافرًا بعد أن تابع القطار سيره لمسافة ٩ كيلو مترات والنيران مشتعلة فيه؛ وهو ما اضطر معه المسافرون للقفز من النوافذ، ولم تصدر حصيلة رسمية بالعدد النهائى للقتلى، واختلف المحللون فى عدد الضحايا، حيث ذكرت بعض المصادر أن عدد الضحايا يتجاوز ١٠٠٠ قتيل، وإن لم يصدر بيان رسمى بعدد الضحايا، وهذا ما أثار الشكوك فى الحصيلة النهائية فى عدد الضحايا من الركاب.
وفى أثناء حكم الإخوان، وقع حادث لا يقل بشاعة فى محافظة أسيوط، فى ١٧ نوفمبر ٢٠١٢ عند مزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، واصطدم فيه قطار تابع لسكك حديد مصر بحافلة مدرسية، راح ضحيته نحو ٥٠ تلميذًا إضافة إلى سائق الحافلة ومُدرّسة كانت برفقة التلاميذ، ومع ذلك لم يشغل الحادث أحدًا، ولم يسخر أحد.
ومع ذلك لم تهلل أجهزة الإخوان كما هللت لهذا الحادث الأخير. وفى الواقع، فإن تفاعل رئيس الدولة مع الحادث أحدث نوعًا من الطمأنينة لدى الشعب. وقد تعاملت أجهزة الدولة كلها بشكل جيد مع هذه الواقعة، ووجدنا توجيهات سريعة للرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعامل مع الحادث، ومحاسبة المسئولين، وذهاب رئيس الحكومة والوزراء إلى موقع الحادث وذهاب وزيرة الصحة إلى المستشفيات لعمل استنفار لاستقبال المصابين، وكان هناك حرص على الدقة فى التعامل مع تلك الواقعة.
الغريب فى الأمر، أن المعادين للدولة استغلوا الإنجازات التى تحققت على صعيد البنية التحتية، فى الهجوم على الحكومة الحالية بسبب نجاح تلك الإنجازات، ونسبوا إليها كل تقصير. وتناسوا أن سكك حديد مصر عمرها ١٦٥ عامًا، منذ أن أنشئت فى عام ١٨٥٣ لنقل الركاب. الغريب أن الإعلام عندنا لم يواكب الحدث. فقد وقع الحادث فى التاسعة والنصف صباح الأربعاء ٢٧ فبراير، ونقلته فور وقوعه محطة سكاى نيوز عربية. ولم تشر إليه وسائل الإعلام عندنا إلا فى العاشرة والنصف، وكان أداؤها باهتًا وركيكًا، وتركزت الشاشة على لقطة واحدة، لم تبرحها. والمذيعة لا تجد غير سطرين تقرأهما، ثم تعيدهما، أما القناة العربية فقط نقلت الحدث وكأنها كانت تعد له. أما الأغرب فهو نجاح إحدى القنوات فى استضافة سائق قطار الكارثة. ظهر، علاء فتحى، سائق القطار، المتسبب بالحريق الهائل، الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، متحدثًا على الهواء عقب الواقعة، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وتساؤلات حول «سبب هدوئه الغريب»، خلال المقابلة، بالإضافة إلى افتراضات حول أسباب عدم احتجازه، بينما تحقق السلطات المصرية فى هذه الكارثة. الغريب أنه كان يتكلم بكل بساطة وأريحية، ويرد بمنتهى البرود والهدوء قائلًا لعائلات ضحايا الحادث: «سامحونى، وأنا آسف، وعلى جزء الإهمال بتاعنا ما أقصدش، مكنتش أقصد، غصب عنى، ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم، جميعا».
والعبارة الأخيرة تدل وتعبر عما آل إليه حالنا من تسيب وإهمال، مهما أنفقنا، ومهما فعلنا، فقط أصابتنا لعنة تغييب الفكر والعقل، وغابت عنا ثقافة تحمل المسئولية.

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