3 مارس.. انطلاق مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام بدار الأوبرا

ينطلق مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام؛ خلال الفترة من 3 على 6 مارس الجاري بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويشارك فيه عدد كبير من طلاب وخريجي الإعلام بالجامعات المصرية والعربية، كما يشهد عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال العمل الإعلامي بمقر أكاديمية الشروق بالعباسية يحاضر فيها نخبة من الإعلاميين.



كشف د. محمد سعد إبراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق ورئيس المهرجان عن أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، هي ضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها في الجلسة الافتتاحية مساء يوم الأحد 3 مارس، وأضاف أنه لأول مرة يكرم المهرجان شخصية إعلامية في جلسة الختام مساء يوم الأربعاء 6 مارس، وتقرر تكريم الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام.



قال "سعد" إن المهرجان في دورته الرابعة، يساهم في تعزيز الوضع التنافسي للمعهد مع 37 كلية ومعهدًا وقسمًا على مستوى الجمهورية، كما يحقق التميّز للمعهد، حيث يستمر المهرجان للعام الرابع على التوالي بمشاركة مصرية وعربية.



كما أشار إلى أنه تم تشكيل أربع لجان لتحكيم الأعمال المشاركة في المهرجان، وتتكون لجنة تحكيم الصحافة من د. عبدالعزيز السيد العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي والكاتب الصحفي فاروق هاشم مستشار تحرير الأهرام والصحفية صفاء صالح بجريدة المصري اليوم، وتتكون لجنة تحكيم الإذاعة والتليفزيون من المخرج وائل فهمي عبدالحميد والمخرجة ساندرا نشأت، بالإضافة إلى عدد من خبراء الإعلام.