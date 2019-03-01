القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
الثقافة
الجمعة 01/مارس/2019 - 06:15 م

3 مارس.. انطلاق مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام بدار الأوبرا

3 مارس.. انطلاق مهرجان
حسام الضمراني
dostor.org/2536477

ينطلق مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام؛ خلال الفترة من 3 على 6 مارس الجاري بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويشارك فيه عدد كبير من طلاب وخريجي الإعلام بالجامعات المصرية والعربية، كما يشهد عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال العمل الإعلامي بمقر أكاديمية الشروق بالعباسية يحاضر فيها نخبة من الإعلاميين.

كشف د. محمد سعد إبراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق ورئيس المهرجان عن أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، هي ضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها في الجلسة الافتتاحية مساء يوم الأحد 3 مارس، وأضاف أنه لأول مرة يكرم المهرجان شخصية إعلامية في جلسة الختام مساء يوم الأربعاء 6 مارس، وتقرر تكريم الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام.

قال "سعد" إن المهرجان في دورته الرابعة، يساهم في تعزيز الوضع التنافسي للمعهد مع 37 كلية ومعهدًا وقسمًا على مستوى الجمهورية، كما يحقق التميّز للمعهد، حيث يستمر المهرجان للعام الرابع على التوالي بمشاركة مصرية وعربية.

كما أشار إلى أنه تم تشكيل أربع لجان لتحكيم الأعمال المشاركة في المهرجان، وتتكون لجنة تحكيم الصحافة من د. عبدالعزيز السيد العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي والكاتب الصحفي فاروق هاشم مستشار تحرير الأهرام والصحفية صفاء صالح بجريدة المصري اليوم، وتتكون لجنة تحكيم الإذاعة والتليفزيون من المخرج وائل فهمي عبدالحميد والمخرجة ساندرا نشأت، بالإضافة إلى عدد من خبراء الإعلام.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

نظر دعوى عزل الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة غدًا

شاهد.. أهالي أسوان يشيعون "بيشوي" أحد ضحايا قطار محطة مصر لمثواه الأخير

اليوم.. "التموين" تعلن أسماء المستبعدين من الدعم

ads
الأكثر قراءة

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

ألبومات الصور

محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد"

محافظ بني سويف: السيطرة على حريق بمستشفى ناصر

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

رياضة

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

الجزيرة يقسو على عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

ads
كشكول

زراعة الأزهر بالقاهرة تنعى مُعيد توفي في حادث محطة مصر

"الخدمة الإجتماعية ونشر الثقافة" قافلة توعوية لطلاب المنوفية الأزهرية

دراسات "الشرقية" تعتزم إطلاق حملة "100 مليون صحة"

المنوفية الأزهرية تشارك في المشروع القومي للياقة البدنية

البحر الأحمر الأزهرية تنعى وكيل إدارة الشلاتين التعليمية

الأمصار

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

الصحة بغزة: 9 اصابات على الحدود و"حماس": نحن أمام إرادة شعبية صلبة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة

قيادي في حماس: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت لإسرائيل

رفضا لترشح بوتفليقة ولاية خامسة.. تظاهرات حاشدة في الجزائر

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

إنتاج أول قطرة عيون مصرية أحادية الجرعة بدون مواد حافظة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎