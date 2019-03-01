مروة الأزلى تدخل "الزوجة الـ18" مع حسن الرداد

بدأت الفنانة مروة الأزلي تصوير أول مشاهدها في مسلسل "الزوجة الـ18"، والذي يخوض من خلاله الفنان حسن الرداد السباق الرمضاني المقبل.



وتجسد الأزلي خلال الأحداث شخصية جديدة عليها لم تقدمها من قبل حيث شاركت في رمضان الماضي في 3 أعمال مرة واحدة.



ومن المقرر أن تستكمل مروة تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة بعد أن بدأت التصوير الأسبوع الماضي.



"الزوجة الـ18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعى، سلوى خطاب، هيدى كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، آية سماحة.



المسلسل من تأليف وإشراف أمين جمال، ومن تأليف محمد أبوالسعد، خالد أبوبكر، وليد أبوالمجد وإخراج مصطفى فكرى.