الجزيرة يقسو على عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

فاز الجزيرة على ضيفه عجمان 3 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم (الدوري الإماراتي) والتي شهدت أيضا فوز الظفرة على دبا الفجيرة 2 1.



وسجل أهداف الجزيرة ليوناردو رودريجيز بيريرا في الدقيقة 24 وعلي مبخوت في الدقيقة 70 وعبد الله رمضان في الدقيقة 76.



ورفع الجزيرة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز الثامن.



وفي المباراة الثانية، فاز الظفرة على دبا الفجيرة 2 1.



وسجل هدفي الظفرة رومولا دوس سانتوس في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني و79، فيما سجل هدف دبا الفجيرة ياسين البخيت في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وأهدر خالد باوزير ركلة جزاء للظفرة في الدقيقة 78.



ورفع الظفرة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف أمام عجمان، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند خمس نقاط في قاع الترتيب.

