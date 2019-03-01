إنتاج روسيا النفطي ينخفض 97 ألف بي في فبراير

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في بيان اليوم الجمعة إن إنتاج بلاده من النفط انخفض 97 ألف برميل يوميا في فبراير شباط، مقارنة مع المستوى المسجل في أكتوبر 2018.



ويقل حجم الانخفاض هذا عن المستهدف لروسيا في إطار اتفاق عالمي بشأن خفض الإمدادات، والبالغ 228 ألف برميل يوميا.



واستُخدم أكتوبر كخط أساس للاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط آخرين كبار ينتهي أجله في آخر يونيو.



وستراجع أوبك ومنتجون من خارجها الاتفاق في منتصف أبريل بفيينا. وأبلغ نوفاك الصحفيين قائلا إن من السابق لأوانه القول بما إذا كان الاتفاق سيمتد إلى أطول من المدة المقررة، وهي الأشهر الستة الأولى من العام.