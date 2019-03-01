العراق: متوسط صادرات النفط بلغ 3.620 مليون بي في فبراير

قالت وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم الجمعة، إن متوسط صادرات النفط بلغ 3.620 مليون برميل يوميًا في فبراير بانخفاض طفيف عن الشهر السابق.



وصدر العراق 3.649 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في يناير.



وقالت الوزارة إن متوسط الصادرات من موانئ البصرة في جنوب البلاد بلغ 3.54 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 3.556 مليون برميل يوميًا في يناير.



وقال البيان إن الصادرات من حقول نفط كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي انخفضت إلى 63 ألف برميل يوميًا في فبراير من 75 ألف برميل يوميًا في الشهر السابق.



وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع في فبراير بلغ 60.834 دولار للبرميل، لتبلغ الإيرادات حوالي 6.168 مليار دولار.



وينتج العراق نفطا دون طاقته القصوى البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا بما يتماشى مع اتفاق بين أوبك ومصدرين آخرين للنفط مثل روسيا، لكبح الإمدادات العالمية بهدف دعم الأسعار.