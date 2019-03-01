القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
اقتصاد
الجمعة 01/مارس/2019 - 05:58 م

العراق: متوسط صادرات النفط بلغ 3.620 مليون بي في فبراير

العراق: متوسط صادرات
وكالات
dostor.org/2536461

قالت وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم الجمعة، إن متوسط صادرات النفط بلغ 3.620 مليون برميل يوميًا في فبراير بانخفاض طفيف عن الشهر السابق.

وصدر العراق 3.649 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في يناير.

وقالت الوزارة إن متوسط الصادرات من موانئ البصرة في جنوب البلاد بلغ 3.54 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 3.556 مليون برميل يوميًا في يناير.

وقال البيان إن الصادرات من حقول نفط كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي انخفضت إلى 63 ألف برميل يوميًا في فبراير من 75 ألف برميل يوميًا في الشهر السابق.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع في فبراير بلغ 60.834 دولار للبرميل، لتبلغ الإيرادات حوالي 6.168 مليار دولار.

وينتج العراق نفطا دون طاقته القصوى البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا بما يتماشى مع اتفاق بين أوبك ومصدرين آخرين للنفط مثل روسيا، لكبح الإمدادات العالمية بهدف دعم الأسعار.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

نظر دعوى عزل الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة غدًا

شاهد.. أهالي أسوان يشيعون "بيشوي" أحد ضحايا قطار محطة مصر لمثواه الأخير

اليوم.. "التموين" تعلن أسماء المستبعدين من الدعم

ads
الأكثر قراءة

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

ألبومات الصور

محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد"

محافظ بني سويف: السيطرة على حريق بمستشفى ناصر

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

رياضة

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

الجزيرة يقسو على عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

ads
كشكول

زراعة الأزهر بالقاهرة تنعى مُعيد توفي في حادث محطة مصر

"الخدمة الإجتماعية ونشر الثقافة" قافلة توعوية لطلاب المنوفية الأزهرية

دراسات "الشرقية" تعتزم إطلاق حملة "100 مليون صحة"

المنوفية الأزهرية تشارك في المشروع القومي للياقة البدنية

البحر الأحمر الأزهرية تنعى وكيل إدارة الشلاتين التعليمية

الأمصار

الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

الصحة بغزة: 9 اصابات على الحدود و"حماس": نحن أمام إرادة شعبية صلبة

قيادي في حماس: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت لإسرائيل

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

الصحة

إنتاج أول قطرة عيون مصرية أحادية الجرعة بدون مواد حافظة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎