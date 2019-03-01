مدرب ليستر سيتي: نستهدف التأهل للبطولات الأوروبية

قال برندان رودجرز المدير الفني الجديد لفريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه يستهدف التأهل إلى البطولات الأوروبية.



وطرح رودجرز العديد من التساؤلات في أول مؤتمر صحفي له، بعد رحيله عن سيلتيك الإسكتلندي وتوليه تدريب ليستر سيتي، قبل مواجهة واتفورد بعد غد الأحد.



وقال رودجرز، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، إن فريقه الجديد لديه إمكانيات ضخمة وأن أشياء جيدة يمكن أن تحدث في المستقبل.



وقال رودجرز: "أعتقد أن التوقعات تنصب على التحدي لحجز مكان يؤهل للعب في أوروبا والبحث عن الفوز ببطولة".



وأضاف: "هذه المجموعة من اللاعبين لديها إمكانيات ضخمة. نحن في حاجة للتحسن وسنتحسن".

ويحتل ليستر سيتي، الذي توج بشكل مفاجئ في 2016 بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، المركز الحادي عشر، وقال رودجرز إنه تعرف مسبقا على المناطق التي يمكن للفريق أن يتحسن فيها.



وقال: "أعتقد أننا بحاجة للعب بالمزيد من القوة، ويجب أن ندافع بضغط أكبر".



وأكد: "سنحاول أن ننهي هذا الموسم في أفضل مركز ممكن بالدوري، وبعد ذلك سنبحث كيفية التطور في الصيف، عندما يفتح باب الانتقالات الصيفية".