الأسواق الناشئة تجذب رأسمالًا خارجيًا بـ25.6 مليار دولار في فبراير

أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي، بأن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة 25.6 مليار دولار خلال فبراير شباط، بما يقل عن الحجم المسجل في يناير كانون الثاني، لكنه يكفي لإعطاء إشارة على أن معنويات المستثمرين ما زالت إيجابية.



وقال المعهد، الذي يرصد التدفقات التي يضخها المستثمرون في أسواق المال العالمية، إن ما أسهم في تعزيز نظرة المستثمرين لتوقعات الأسواق الناشئة اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صوب عدم تشديد السياسة النقدية، وانحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتبدد مشاعر القلق بشأن النمو العالمي.



وشهدت الأسواق الناشئة نقلة قوية هذا العام بعد أن تضررت في 2018، مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة 9.2 بالمئة منذ بداية العام.



وقال المعهد في تقرير "نتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي للتدفقات في الأشهر المقبلة... بينما تقود الصين معظم التحسن في الآونة الأخيرة، فإننا نتوقع اتساع هذا النسق".