بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح فى أعقاب بيانات حميدة بشأن التضخم

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الجمعة، مع إظهار بيانات أن ضغوط التضخم تبقى تحت السيطرة وهو ما يبرز، بالإضافة إلى نمو اقتصادي متباطئ، موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي في "التحلي بالصبر" بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.



وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 103.67 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 26019.67 نقطة.



وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 13.73 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 2798.22 نقطة.



وقفز المؤشر ناسداك المجمع 54.92 نقطة، أو 0.73 بالمئة، إلى 7587.45 نقطة.