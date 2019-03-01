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الجمعة 01/مارس/2019 - 06:47 م

أسرار الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أسرار الدورة الجديدة
حسين الجندى
dostor.org/2536450

تستقبل مدينة الأقصر الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية «السينما حيوات أخرى»، ١٥ مارس الجارى، والتى ستشهد اختلافًا كبيرًا عن الدورات السابقة.
وقال سيد فؤاد، رئيس المهرجان، إن اختيار شعار «السينما حيوات أخرى» يعكس دور السينما والتنمية الثقافية كأدوات لنمو وتطور المجتمعات، مشيرًا إلى أنه لن يكون مجرد شعار، بل سينطبق هذا المفهوم على معظم فعاليات المهرجان.
وأضاف «فؤاد»، لـ«الدستور»، أن الدورة تحمل اسم المخرج البوركينى إدريسا وادراجو، ورئيسها الشرفى محمود حميدة، وهى مهداة لأسماء الراحلين المخرج توفيق صالح، والموسيقار أندريا رايدر المصرى اليونانى، وفنان الرسوم المتحركة النيجيرى مصطفى الحسن.
وأعلنت إدارة المهرجان عن تكريم كلٍ من النجمة لبلبة، وآسر ياسين، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمنتجة التونسية درة بشوشة، إضافة إلى عدد من الفنانين من بعض الدول الإفريقية.
وتضم لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة كلًا من «شيخ عمر سيسوكو، ونورالدين لخمارى، ودرة بشوشة، وفانتا ريجينا، وراجح داوود».
أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى القصير فتضم: «صامويل إشيموى، وليونس نجابو، ومحمد كامل، وأمينة خليل، وأنصاف أوهيبة»، كما تضم لجنة تحكيم الفيلم التسجيلى الطويل، «منصور صورا واد، وطارق بن شعبان، وديود حمادى، ويحيى عزمى، وأمير رمسيس».
وفيما يخص لجنة تحكيم أفلام الحريات، فضمت «المخرجين المصريين سمير سيف وشريف مندور، والناقدة الفرنسية أوليفيه بارليه، وسام لحود، المنتج والمخرج اللبنانى، والممثل السورى باسل خياط»، فيما تم استحداث مسابقة جديدة تحمل اسم المسابقة القومية لأفلام الطلبة، وبها لجنة تحكيم تتكون من المخرج عمر عبدالعزيز، ومدير التصوير محمد شفيق، والفنان أحمد كمال.
وكشفت عزة الحسينى، مدير المهرجان، عن أسماء الأفلام المشاركة فى الدورة الثامنة، خاصة فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهى كالتالى: «دفن كوجو، وليل خارجى، وقدر، ومباركة، وأنديجو، وأسيرة، وماباتا باتا، وفى عينيا، وخيط الشتاء، وإلى آخر الزمان».
وتضم قائمة الأفلام المشاركة فى مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، ١٠ أفلام، هى: «ملاكمة فى لبريفيل، من الجابون، والحلم البعيد من مصر وألمانيا، وفيفيريه فى بلاد الكوباللو من السنغال، وحقول الحرية من ليبيا والمملكة المتحدة، و«جاو.. مقاومة شعب» من مالى، والغزالة من تونس، ولقمة العيش من زيمبابوى، ومهاجرون من السنغال، وهمس الحقيقة فى آذان القوة من جنوب إفريقيا».
ويشارك فى مسابقة الأفلام القصيرة ١٦ فيلمًا، من بينها: «٨٠ بلس من أوغندا، وآلس من المغرب، وداجو من إثيوبيا، وكازونجو من رواندا، والدمية من بوركينا فاسو، والخروج من الدين من نيجيريا، ولونا من رواندا، وضرتى الحبيبة من السنغال». أما عن الأفلام خارج المسابقة، فأهمها الأفلام المصرية المشاركة من خلال حصاد السينما المصرية الأخيرة، وهى أفلام «حرب كرموز» للمخرج بيتر ميمى من مصر، و«نادى الرجال السرى»، للمخرج خالد الحلفاوى.

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