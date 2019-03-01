جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

- الفريق يختتم استعداداته للمباراة اليوم.. وفرض سياج من السرية على البعثة



يختتم فريق الزمالك تدريباته، اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولى الأحد فى الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



ويضع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية على تشكيلته فى ضوء مران اليوم، وحرص الجهاز المعاون على إعداد تقرير مفصل عن مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس، بالإضافة إلى بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الزمالك خلال المواجهة لتلاشيها فى لقاء الغد.



وأكد «جروس» ثقته فى اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز وعودة الأبيض إلى القاهرة بنقاط الفوز والحفاظ على فرصه فى التأهل لدور الثمانية.



وشدد على أن ما حدث للزمالك مؤخرًا مجرد كبوة ومن الوارد أن يمر بها أى فريق بسبب ضغط اللقاءات والإرهاق الكبير الذى أصاب اللاعبين، لكنه أوضح أن ثقته كبيرة فيهم فى العودة إلى الطريق الصحيح بعدما لمس الإصرار والروح العالية لديهم لمصالحة الجماهير والوصول إلى الأدوار النهائية، نافيًا حجز الأماكن بأسماء لاعبين بعينهم، والباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة والحصول على الفرصة.



على جانب آخر، فرض إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادى رئيس البعثة، سياجا من السرية على البعثة ومنع تواجد وسائل الإعلام للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بشكل نهائى، ولجأ «يوسف» لأول مرة إلى الجلسات مع كل لاعب على حدة بعدما كان يعتمد من قبل على كبار اللاعبين، وحاول إخراج بعض اللاعبين من حالة الإحباط التى كانت تطاردهم ورفع معنوياتهم والتأكيد على أن فرص الفريق ما زالت قائمة داخل الملعب، وأن الزمالك يتفوق على المنافس من الناحية الفردية والجماعية ولكن الأهم هو التركيز داخل المستطيل الأخضر وحسن استغلال الفرص التى تتاح لهم وضرورة تجنب الأخطاء الفردية.



وتواصل رئيس الزمالك مع بعثة الفريق منذ وصولها تليفونيًا لتذليل العقبات، ووعد اللاعبين برصد مكافآت خاصة حال الفوز على بطل أنجولا بالإضافة إلى رفع العقوبات المالية عن بعض اللاعبين؛ لتحفيزهم والشد من أزرهم.

وشكر مسئولو الزمالك السفارة لدى أنجولا على مجهودها معهم طوال الساعات الماضية وتوفير المناخ الأمثل لهم من كل الجوانب.