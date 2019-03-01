مصادر: جميع المؤشرات تتجه بشكل رئيسى نحو طرح "أبوقير للأسمدة" بالبورصة

قالت مصادر خاصة، إنه بعد الطرح الذى بدأ مساء أمس الخميس، الخاص بشركة الشرقية للدخان من المتوقع البدء فى إجراءات طروحات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأكدت المصادر في تصريح لـ"الدستور" أن جميع المؤشرات تتجه بشكل رئيسي نحو طرح حصة من شركة أبوقير للأسمدة أو إحدى الشركات غير المقيدة بالبورصة، والتى يتم الآن عرضها على اللجنة الوزراية للطروحات، موضحًا أن هناك عدة إجراءات تجرى حاليًا منها تعيين بنك استثمار جديد للطرح التالى، بالإضافة إلى تعيين مستشار قانونى يكون على الأرجح مكتب "ذوالفقار" لاتخاذ الإجراءات الخاصة به.



وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تسعى لإجراء ما بين طرحين وثلاث طروحات قبل نهاية مارس الجارى بشكل إجمالى للانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، فى إطار الخطة التى سبق الإعلان عنها، وذلك نظرًا لتحسن الأداء بالنسبة لسوق المال محليًا وعالميًا.



وأوضحت المصادر أن الحكومة لا زالت ترغب فى تأجيل طروحات القطاع المصرفى نظرًا لطول الإجراءات التى تتم بالنسبة لعمليات وإجراءات التقييم الخاصة بها، خاصة بنك القاهرة الجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية طرحه من خلال بنك الاستثمار العالمي الذى يقوم بعملية التقييم خلال هذه الفترة.



كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعلن أن الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، حيث تغطيته 1.8 مرة بسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد، بنسبة زيادة 3% عن سعر الإغلاق في جلسة تداول البورصة أمس الخميس.



وأكد الوزير أن الطرح العام لأسهم الشركة سيبدأ يوم الأحد 3 مارس 2019 وحتى يوم الثلاثاء المقبل.



يذكر أن الطرح الخاص يمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.



كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- أعلنت المضي قدمًا في الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصي 101.250.000 سهم، بنسبة حتى 4.5% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية، وذلك من خلال طرح هذه الأسهم للطرح الثانوى العام والخاص.



يأتي هذا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.



ويمثل هذا الإجراء خطوة أولى في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، بهدف دعم وتنشيط البورصة المصرية، والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.