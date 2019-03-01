وزيرالأوقاف يؤكد أهمية العمل والإتقان وترشيد الاستهلاك





أكد وزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية العمل والإتقان وترشيد الاستهلاك والوفاء بالحقوق والعهود، مبينًا أن من يتهرب من دفع مقابل الخدمات آكل للسحت.

وقال وزير الأوقاف - في بيان له اليوم الجمعة - إن الناس حينما يستهلكون ولا ينتجون ويتقاضون رواتبهم ولا يعملون ويحصلون على الخدمات من الدولة ولا يؤدون حقها يسهمون في إسقاط دولهم اقتصاديًا وهو ما لا يتسق مع الدين ولا الوطنية ولا الضمير الإنساني الحي.

وأكد أن اليد التي تعمل يحبها الله ورسوله وأن مداواة المرضى وكف الأذى عن الناس والإسهام في تطوير التعليم وإتقان العمل سواء كان بالقطاع العام أو الخاص كل ذلك من العمل الصالح.

