الجمعة 01/مارس/2019 - 05:07 م
محافظ الوادي الجديد: المحافظة استحوذت على أكثر من 30% من الطرق المنفذة
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واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، متابعته لتطورات الحريق المحدود جدا، الذي نشب بأحد مناور الدور الرابع بمستشفى ناصر المركزي بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه عن طريق قوات ...
تجرى، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، لاختيار النقيب رقم 22 خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الحالي، الذي انتهت مدته، وكذلك لاختيار ستة أعضاء جدد يمثلون ...