محافظ الوادي الجديد: المحافظة استحوذت على أكثر من 30% من الطرق المنفذة

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

تجرى، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، لاختيار النقيب رقم 22 خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الحالي، الذي انتهت مدته، وكذلك لاختيار ستة أعضاء جدد يمثلون ...