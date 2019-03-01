وزير الرياضة يشهد اللقاء المجمع للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمراكز الواعدين في رياضات "ألعاب القوى-المصارعة-الجودو"، والذي يستمر حتى غد السبت بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

يأتي ذلك فى إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا في الرياضات المعني بها المشروع، والتي تحقق مصر مراكز متقدمة بها على مستوى البطولات العالمية والإقليمية والدورات الأوليمبية.

وأثنى وزير الرياضة، على مستوى اللاعبين، في لعبتي المصارعة والجودو، مشيرًا إلى أن هؤلاء الموهوبين، هم نواة المنتخبات الوطنية، والذي سيكون لهم دور كبير في تحقيق العديد من الألقاب والميداليات في البطولات العالمية والأولمبية.

وفي لعبة ألعاب القوى، شدد الدكتور أشرف صبحي على تطوير أداء اللاعبين، والارتقاء بالمستوى الفني لهم، موضحًا أن المشروع يستهدف المستويات العليا، موجها بضرورة مقارنة ارقام لاعبى المشروع بالأرقام المحققة عالميا في ألعاب القوى.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية، وتطويرها، وينقسم إلى خمس مراحل "مراكز الناشئين، مراكز الواعدين، مراكز أبطال الواعدين، النخبة، والبطل الأوليمبي"؛ وذلك لاكتشاف وتبنى المواهب فى ألعاب "المصارعة، الملاكمة، الجودو، رفع الأثقال، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، والسلاح".

وفي سياق آخر تفقد وزير الشباب والرياضة، إدارة الطب الرياضي والقياسات بالمركز الأولمبي للفرق القومية بالمعادي حيث وجه بتطوير الطب الرياضي وتجهيزه وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، واستغلال كل الأماكن المتاحة لهذا الغرض.

وأثنى صبحي، على نجاح حملة 100 مليون صحة والتي استضافتها إدارة الطب الرياضي بالمركز الأوليمبي، موجها شكره لجميع العاملين على نجاح التنظيم والذي قام به ٤ آلاف فرد على مدار 3 شهور هي مدة الحملة.