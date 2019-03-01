23 لاعبا في قائمة المصري استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بعد غد في الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة فريقه للدخول في المعسكر المغلق الذي ينتظم فيه الفريق مساء اليوم الجمعة بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة عصر بعد غد الأحد على ستاد الأخير بالسويس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الفريق البورسعيدي 23 لاعبا هم: أحمد مسعود، محمود السيد، محمد شحاتة في حراسة المرمى.. أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، الفلسطيني محمد صالح، محمود حمد، كريم العراقي، محمد شطة، مصطفى سلامة، عمرو موسى، فريد شوقي، عبد الله بيكا، ايزي ايميكا، سعيد سينبوري، إسلام عيسى، إسلام عطية، حسين رجب، أحمد ياسر، محمد جابر، ايزيكال باسي، أوستين اموتو، محمود وادي.