حماس: علاقاتنا بالقاهرة تتطور

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إن مسيرات العودة على حدود قطاع غزة المحاصر مستمرة، حتى يخضع الاحتلال الإسرائيلي إلى مطالب الفلسطينيين، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.



وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات جمعة "باب الرحمة"، اليوم،: "مصر تراقب تلكؤ الاحتلال وعدم التزامه بالتفاهمات، ولديها جولة جادة لإلزامه"، موضحًا أن العلاقات مع القاهرة استراتيجية وتتطور.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "باب الرحمة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 335 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين.